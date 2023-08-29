Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Ученые из МФТИ, Института биохимии и генетики УФИЦ РАН and Тамбовского государственного технического университета ра зработали покрытия, которые обезопасят от микробного загрязнения импланты, вживляемые в человеческий организм. rabota опубликована в журнале Bioincrustación.

Los implantes en el exterior se utilizan para eliminar los defectos de los tejidos. Наиболее известные виды — это протезы для суставов и внутренних органов, сердечные стимуляторы и заменители стенков кровеносных сос удов. Estos implantes se colocan en cosmetología, en la piel de un adulto o en un microchip de vídeo. для приобретения дополнительных funkций. Durante las operaciones, no es necesario utilizar materiales implantables en organismos con microorganismos patógenos. Число инфекций, вызванных подобными заражениями, превышает 100 тысяч случаев в год. En este caso, los implantes al 5% se aplican a cada una de las aplicaciones de biopsias, microbios de colonia.

Ученые ищут решение этой проблемы в разработке новых антибактериальных наноструктурированных поверхностей. Сотрудники Центра фотоники and двумерных материалов МФТИ с коллегами исследовали влияние параметров наноструктурирования на антибакте риальные свойства силиконовых поверхностей.

На силиконовые подложки они нанесли наностолбики-иголочки различных размеров методом мягкой литографии. Esto se puede utilizar con sellos elásticos especiales. Los expertos en el cuidado de las bacterias y los biopsias pueden utilizarlos.

«Диаметр столбиков — 500 и ли 700 nanómetros, а расстояние между ними — вдвое больше. Según estos parámetros: en el menú, hay varias bacterias. Микробам “неудобно” оседать на такую игольчатую поверхность», — рассказала Мария Баршутина, старший научный сотрудник Центра ф отоники и двумерных материалов МФТИ.

Когда бактерия пытается «сесть» на столбики, ее оболочка растягивается. Para este descuento del 15%, se aplicará una suscripción. В результате микрооорганизм погибает.

Antes de probar los parámetros óptimos de la nanoestructura de silicona para la descarga de antibacterianos о эффекта в отношении бактериальной культуры Escherichia coli. Además, la cantidad de bacterias que contienen aproximadamente un 90 % de su contenido de bacterias es de silicona.

«Столбики слишком малы, чтобы различить их невооруженным глазом. Este es un microscopio electrónico. O atomnyy — чтобы оценить их объеме. Обыкновенному же глазу будет видна радужная игра, похожая на перламутровые переливы. Una vez que se reproducen las canciones previamente seleccionadas, se pueden configurar varias configuraciones de acuerdo con una buena voz. Полученные покрытия вдобавок к противомикробным свойствам приобретают эстетически привлекательный внешний вид», — резюмировала Мария Баршутина.

En algunas ocasiones, se realizan experimentos con usuarios, formularios de uso personal y otras aplicaciones. ьно друг друга — для получения наибольшего антибактериального эффекта.

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