Легенды отечественной науки: Владимир Иванович Юркевич

Очередной выпуск проекта «Легенды отечественной науки» посвящён Владимиру Ивановичу Юркевичу — инженеру-кораблестроителю, политехнику, главному конструктору трансатлантического лайнера «Нормандия».

В.И. Юркевич родился 17 июня 1885 года. В 1903 году поступил на кораблестроительное отделение Санкт-Петербургского политехнического института . Дипломная работа называлась «Увеличение полезного действия паровой установки с помощью нагревания воздуха, питающего топки, и воды, питающей котел». Владимир Иванович вспоминал, что ему запомнились не только первоклассная организация учебного процесса, оборудование, чертёжные, лаборатории, но и ежедневная напряжённая работа.

Владимир Иванович, отвечая на вопрос журналиста, кому и чем он обязан мировой славой, сказал так: Прежде всего школе — Петербургскому политехническому институту. Нас учили на редкость хорошо. Такие профессора, как Бубнов, Крылов, Фан дер Флит, корифеи русского кораблестроения, отдали нам — своим ученикам — лучшее, что у них было . Он работал со многими известными корабельными инженерами до первой мировой войны в Германии, а после нее во Франции, Англии, США. Юркевич убедился, что немало теоретических расчетов петербургских профессоров и выпускников института дали основу для дальнейшего судостроительного прогресса во всех странах .

После окончания Политеха инженер работал в порту в должности корабельного инженера, потом в конструкторском бюро Балтийского завода, участвовал в разработке проектов линкоров типа «Севастополь» и линейных крейсеров типа «Измаил». Был строителем подводных лодок «Форель» и «Ерш».

В 1911 году русское морское ведомство объявило конкурс на проектирование новых линейных крейсеров для Балтийского флота. В нем в числе прочих предприятий участвовали Балтийский и Адмиралтейский заводы. На первом обводы корпуса разрабатывал В. Юркевич, на втором — его бывший однокурсник Я. Хлытчиев. В ходе этих работ Юркевич сделал очень важное изобретение. В начале XX века в центре внимания кораблестроителей находилась проблема преодоления волнового сопротивления, быстро растущего с увеличением скорости хода судов. Юркевич предложил необычное решение: более короткий и широкий корпус с резко заостренной кормой и носом, в нижней части которого было сделано бульбообразное утолщение. Испытание моделей такой формы в Петербургском опытовом бассейне дало ошеломляющий результат: при прочих равных условиях форма Юркевича неизменно показывала экономию в мощности машин на 10-15 процентов!

В 1920 году Владимир Юркевич покинул Россию, будучи эвакуированным из Николаева в Константинополь. В Турции работал в авторемонтной мастерской, организованной группой русских эмигрантов. В 1922 году Юркевич перебрался в Париж, где трудился токарем и чертёжником. Благодаря рекомендациям адмирала Погуляева, Юркевич устроился работать в судостроительную компанию Penhoët, строившую крупные пассажирские корабли.

Владимир Иванович разработал проект большого пассажирского океанского лайнера для трансатлантических маршрутов, предложив оригинальный профиль корпуса корабля, имевший своеобразные «бульбообразные» обводы (особая конструкция носа корабля получила в дальнейшем название Бульба Юркевича). Опытные испытания модели в гамбургском бассейне подтвердили высокие ходовые качества конструкции. Из более чем 20 представленных вариантов проект Юркевича оказался лучшим и использовался при создании лайнера «Нормандия». Построенный в начале 1930-х годов лайнер стал одним из самых больших, быстроходных и комфортабельных судов. После первого рейса в 1935 году корабль стал обладателем приза «Голубая лента Атлантики», установив рекорды наименьшей продолжительности перехода и наивысшей средней скорости. «Нормандия» в мае-июне 1935 года побила рекорд: прошла в западном направлении со средней скоростью 29,92 узла, а на обратном пути довела рекорд до 30,31 узла, первой преодолев 30-узловой барьер.

В 1933 году, получив патенты на изобретенную форму корпуса уменьшенного сопротивления, В. Юркевич основал в Париже «Бюро проектирования морских судов формы Юркевича». В 1937 году инженер переехал в Америку, работал техническим консультантом Управления морского флота США, преподавал в университете Мичигана и Массачусетском технологическом институте, возглавлял Союз русских морских инженеров в эмиграции.

Умер В. И. Юркевич после тяжелой болезни 13 декабря 1964 г., не дожив полгода до своего 80-летия. Его семья в сообщении о кончине выразила просьбу вместо цветов жертвовать в Литературный фонд, в Общество помощи русским детям за рубежом или в Фонд срочной помощи .

