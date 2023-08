Ключевая ставка как способ обмана – ВТБ раскрыл новую схему мошенничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как работает мошенническая схема с повышенными ставками по вкладам?

Регулятор резко повысил ключевую ставку до 12% годовых – решение было принято из-за ослабления рубля и высоких инфляционных рисков. Информационный повод быстро «взяли на вооружение» мошенники, разработав новую схему обмана:

Гражданину звонят, представляясь специалистом портала «Госуслуги» или работником банка. Жертве напоминают о повышении ключевой ставки и росте доходности депозитов – поступает предложение разместить накопления под высокий процент. Для достоверности могут предложить лично обратиться в Центробанк, где «подтвердят» наличие специальных сберегательных программ. В ходе беседы клиента вынуждают сообщать коды из СМС, пароли, данные карт. Получив доступ к счетам, злоумышленники похищают деньги.

«Сотрудники ЦБ РФ не обзванивают россиян, не присылают удостоверений и не направляют гражданам рекламных уведомлений – такое поведение характерно для мошенников», – предупреждают в Банке России.

Специалисты ВТБ напоминают, что злоумышленники в последнее время используют различные методы обмана, например, предлагают деньги за просмотр интернет-магазинов. Мошенники могут представляться работниками банков, правоохранительных органов, сайта «Госуслуги», Центробанка.

Какие банки реально улучшили условия по депозитам для россиян?

После повышения ключевой ставки банки не торопились пересматривать условия по вкладам, но все же ряд финансовых учреждений принял решение увеличить доходность депозитов. Открыть вклад на выгодных условиях предлагают:

банк «Открытие», где ставка выросла до 8,5% по программам с возможностью пополнения и снятия средств;

ВТБ увеличил ставки по вкладам без пополнения и снятия до 8,92% годовых;

СДМ-Банк запустил новый вклад «Двойная выгода» с доходностью от 11 до 11,75% годовых;

Хоум Банк поднял ставки до 12% годовых по вкладу «Доходный».

Рост ключевой ставки подогрел интерес граждан к сберегательным продуктам – после решения регулятора россияне стали в 2-5 раз чаще открывать депозиты и размещать накопления. Эксперты полагают, что тенденция сохранится и осенью, но многое будет зависеть от уровня инфляции и политики ЦБ РФ.

