Кафедра общей физики приглашает на курс проектной деятельности

Для студентов 1-3 курсов МФТИ проводится конкурс на участие в альтернативном курсе лабораторных занятий «Проектная деятельность в физическом практикуме». Количество участников ограничено.

Курс проектной деятельности задуман как замена лабораторного практикума для наиболее сильных и мотивированных студентов, желающих решать нестандартные экспериментальные задачи, создавать собственные экспериментальные установки и теоретические модели, представлять решения в форме презентаций, в том числе на английском, уметь работать с литературой, критически подходить к чужой работе и работать в команде. В курс входит выполнение наиболее важных лабораторных работ (где-то половина от обычного числа), но с акцентом на творческий подход к выполнению и представление результатов в виде презентации с оппонированием. Далее идет работа над собственным проектом (одиночная или в команде). Также продолжатся занятия по английскому, программа которых была специально разработана для курса Еленой Базановой, директором Центра языковой подготовки и Департамента иностранных языков МФТИ, которые помогут вам подготовиться к финальному докладу и оппонированию на английском языке.

Желающие участвовать должны до пятницы 1 сентября 20:30 заполнить форму. В этот же день до 23:30, будут разосланы результаты рассмотрения анкет и приглашения на собеседование, которое состоится в субботу 2 сентября в 18:30 в Главной физической аудитории. Также будет второе собеседование в пятницу 8 сентября, на которое будет добираться ограниченное число студентов. В этом случае форму можно заполнить до четверга 7 сентября 20:30.

Более подробное описание курса смотрите в телеграм-канале или на странице кафедры общей физики.

Занятия будут проходить в 401 ЛК (ближней к ГК), предварительно с 9 до 12:20 утра по понедельникам для 2-го курса, и по субботам для 1-го и 3-го. Вопросы можно задать Владимиру Валерьевичу Вановскому vladimir.vanovsky@gmail.com

