ГУУ побеждает в конкурсе финансовой безопасности «Все в курсе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 августа 2023 года были оглашены результаты конкурса «Все в курсе» по созданию видеоуроков для платформы «Содружество». Победителями и призёрами конкурса стали сразу шесть представителей Государственного университета управления.

На платформе «Содружество» школьники и студенты обучаются финансовой безопасности и готовятся к Международной Олимпиаде по этой дисциплине. Конкурс призван объединить преподавателей и наставников в сообщество и найти лучшие идеи для образовательного контента в сфере финбезопасности. Участникам было предложено 14 тем, разделённых на два направления, естественно-научное и гуманитарное.

Среди видеороликов, которые были представлены на суд жюри сотрудниками и студентами ГУУ, были уроки о роли финансовой безопасности экономических субъектов в обеспечении национальной безопасности государства, особенностях построения траектории личного финансового успеха, способах управления и сохранения личных финансов, а также о противодействии мошенничеству.

Победители:

— Профессор кафедры «Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение» Роман Близкий;

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Валентина Полякова;

— Доцент кафедры «Статистика» Лидия Паршинцева;

— Студентка 3 курса кафедры «Банковское дело и предпринимательство» Дарья Кудрявцева;

— Студентка кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Екатерина Максимова.

Призёр – доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Валерия Иванова.

Помимо дипломов победителям конкурса полагается денежный приз в размере 30 000 рублей и предложение о совместной разработке курса. Призёрам выплачивают по 10 000 рублей.

Поздравляем наших студентов и преподавателей с победой в конкурсе! Теперь все в курсе, что вы отличные специалисты в своей области.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI