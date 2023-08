Адаптеры Политеха: «К учебному году готовы!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 августа в Белом зале Политеха было шумно и весело — это встретились адаптеры очередного набора, всего пятьсот человек, и их руководители. Все они собрались, чтобы услышать напутствия от ректора СПбПУ Андрея Рудского и настроиться на новый учебный год.

Активисты общественного института «Адаптеры» выполняют важную функцию в Политехе — они помогают студентам-первокурсникам адаптироваться к университетской среде и погрузиться в студенческую жизнь. На долгожданной встрече они щедро делились эмоциями: обнимались, кричали, торопливо обменивались летними впечатлениями. Но гул стих, когда на сцену вышел ректор СПбПУ Андрей Рудской. В преддверии нового учебного года он напутствовал адаптеров на работу с первокурсниками.

Радует, что с каждым годом движение адаптеров набирает всё большую популярность, силу, а самое главное, осознание, зачем вы это делаете. Ваша роль в университете особенно заметна, и на городском уровне вы являетесь лидерами, побеждаете в конкурсах. В этом году вы выиграли более одного миллиона рублей в конкурсе Росмолодёжь.Гранты на реализацию проекта “Траектория адаптации”. Вы молодцы! Политех — это большая семья. Вы с высокой степенью ответственности, с пониманием и уважением начинаете вводить в нашу семью новых политехников. И эти ребята оставят о вас светлую память и благодарность. Хочу пожелать вам счастья, успехов и чтобы всегда только на “отлично ”, — отметил Андрей Рудской.

Андрей Рудской вручил благодарности руководству ОИ «Адаптеры», а также руководителям и заместителям адаптеров каждого института. Ребята встречали каждое имя взрывом аплодисментов.

После этого председатель ПРОФа Максим Сусоров поделился воспоминаниями, как сам был адаптером, и дал несколько советов. Выступление партнёров Политеха — специалистов СБЕРа Татьяны Каляминой и Юлии Пермитиной было посвящено сотрудничеству с вузом. Специалист Управления молодёжной политики СПбПУ Галина Дружинина и начальник отдела студенческих инициатив Софья Романова рассказали, как в этом году будет проходить День знаний для первокурсников.

Полезную информацию адаптерам сообщили также директор Центра проектной деятельности молодёжи Георгий Квеквескири, исполняющий обязанности начальника Отдела пожарной профилактики Алексей Трутнев, начальник Отдела обеспечения безопасности Юрий Ботов, заведующая кафедрой физической подготовки и спорта Валерия Васильева и председатель Объединённого студсовета общежитий Томас Шохенмайер.

Встречу завершил руководитель ОИ «Адаптеры» Александр Поталов : Большинство из вас работают с группами впервые. Я знаю, что вы волнуетесь. Но вы уже всё знаете, всё можете. Много раз вы проводили упражнения, практики, отрабатывали ситуации. Просто верьте в себя. И тогда через год в Белом зале на традиционную встречу адаптеров соберутся ваши нынешние первокурсники, чтобы помочь другим влиться в большую семью политехников .

