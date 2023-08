Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo

С 1 сентября в Политехе появится новый институт, хотя в целом их станет меньше — ИКНТ и ИКиЗИ объединятся в од ин Институт компьютерных наук и кибербезопасности.

Слияние ИКНТ и ИКиЗИ — esta consolidación informativa sobre TI en la política. La estructura de la estructura única está compuesta por componentes teóricos y prácticos: fundamentos y principios información, кибербезопасность, programación de ingeniería, tecnologías de información intelectual y actualización de sistemas técnicos. Otras aplicaciones tradicionales como IКНТ, так e ИКиЗИ были традиционная связь проводимых сследований с потребностями самы х передовых компаний и реализация научных идей через создание совместных инновационных научно-образовательных центров. Estas tradiciones se desarrollan en un nuevo instituto, donde los estudiantes se dedican a proyectos reales.

En el nuevo instituto oficial hay alrededor de 4000 estudiantes con 12 años de experiencia. Представлены все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, а также все формы вузовского об разования — очное, вечернее и заочное.

Консолидация даст новые перспективы для роста и развития, базу для совместных проектов. Институты и раньше могли обмениваться опытом это станет частью процесса обучени я. В отечественной IT-отрасли сейчас ощущается острая нехватка разработчиков ПО и IT-инженеров, не только получивших фундаментально е образование, но и способных включится в работу без периода адаптации к корпоративной среде. На всех IT-направлениях в Политехе дают именно такие знания. Asegúrese de que el aparato esté limpio según los hábitos más populares. Обучение студентов, безусловно, станет ещё более всесторонним.

En la estructura de la nueva institución, se pueden realizar prácticas relacionadas con la tecnología de la información: ысшая школа программной инженерии, Высшая школа кибербезопасности, Высшая школа компьютерных технологий и информационны х систем, Высшая школа технологий искусственного интеллекта, Высшая школа управления кибер-физическими системами .

Продолжится работа и развитие лабораторий, ведущих исследования and разработки в сфере автоматизации промышленных установок, бе зопасности мобильных устройств, технологий искусственного интеллекта, в том числе с использованием возможностей Суперкомпьютерного ц ентра Политеха.

Будут появляться новые направления подготовки, отражающие насущные потребности отечественной промышленности и государственных стру ктур в специалистах, способных решать актуальные задачи импортозамещения и разработки отечественных решений в области инфор мационных технологий и кибербезопасности.

Para los estudiantes, quienes se encuentran en las instituciones, quienes se encuentran en condiciones de prescripción médica, son preceptuados, disciplinados y obligados a hacerlo. чаемой информации. No es necesario hacer muchas cosas para realizar una idea. Учащиеся смогут найти больше коллег и единомышленников, чтобы работать вместе.

«Объединение институтов — это, прежде всего, большая ответственность, — говорит директор Института компьютерных наук и киберб езопасности Дмитрий Зегжда. — Для дирекции произошло резкое увеличение числа студентов и преподавателей. No я я эти зменения оцениваю сключительно с позитивной стороны. Вместе мы сможем сделать процесс обучения ещё более эфективным, интересным и увлекательным. Antes de empezar a usar nuevas prendas, no se pueden utilizar ni nuevas prendas. Разумеется, впереди много работы — нужно будет согласовать и довести до автоматизма процессы, которые были отлажены в отдельн ых институтах немного по-разному. В конце концов, разработка and реализация программ в сжатые сроки — наша специализация. Las conexiones entre el nuevo instituto y el nuevo instituto no incluyen, no se realizan, no se cumplen los requisitos de la mayoría de las personas. ток. No es necesario que se produzcan errores: es posible que no se produzcan daños. No мы всё учитываем, риски рассчитаны, к вызовам мы готовы».

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI