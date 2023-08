28.08.2023 Viceministro Wojciech Gerwel wręczył nominacje Młodzieżowym Delegatom RP na 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wiceminister Wojciech Gerwel wręczył nominacje Młodzieżowym Delegatom RP na 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ28.08.2023

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Gerwel wręczył 28 sierpnia br. nominacje Młodzieżowym Delegatom RP na 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Delegatów, którymi zostali Małgorzata Stadnicka i Lukas Kasica, wyłoniono w drodze konkursu przeprowadzanego przez resort dyplomacji i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. – Będziecie Państwo mieli okazję doświadczyć, jak w rzeczywistości wygląda praca w środowisku międzynarodowym oraz współpraca z Waszymi rówieśnikami z innych państw – powiedział wiceminister Gerwel. Jak zauważył, będzie to też okazja do rozwinięcia zdolności dyplomatycznych, gdyż aktywność w Organizacji Narodów Zjednoczonych to jeden z kluczowych elementów polityki zagranicznej Polski. El ministro de Asuntos Exteriores, Gerwel ocenił również, że reprezentowanie naszego kraju na tym ważnym forum to zaszczyt, ale też duża odpowiedzialność. – Wierzę, że Państwa zdolności i zaangażowanie pozwolą sprostać temu wyzwaniu. Tego serdecznie Państwu życzę – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

Polska uczestniczy w Programie Młodzieżowych Delegatów ONZ od 2012 r. Nominowani reprezentują młode pokolenia Polaków na forum Narodów Zjednoczonych do końca trwania danej sesji ZO ONZ.

