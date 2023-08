28.08.2023 „Klient w centrum uwagi KAS” – conferencia con MF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

28 de septiembre de 2023 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja podsumowująca realizację programu „Klient w centrum uwagi KAS”.

Uczestnikami spotkania byli m.in. ministra de finanzas Magdalena Rzeczkowska, szef KAS insp. Bartosz Zbaraszczuk, zastępca szefa KAS Anna Chałupa, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Komorniczej, sector bancario, firma współpracujących z recursom finansów w ramach realizacji programu a także pracownicy i funkcjonariusze KAS.

Spotkanie było okazją do diskusji na temat przyszłości administracji skarbowej w kontekście obsługi klientów i wyzwań cyfrowego świata.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia programu „Klient w centrum uwagi KAS” realizowanego przez resort finansów we współpracy z partnersami z administracji i biznesu.

La ministra de finanzas Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że ​​zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów jest jednym z priorytetów resortu finansów.

Dbamy o wysoką jakość usług świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową. Wspieramy podatników w wypełnianiu obowiązków i dostosowujemy się do ich potrzeb. Realizując programa „Klient w centrum uwagi KAS” wyszliśmy naprzeciw wyzwaniom obecnych czasów i oczekiwaniom społeczeństwa. Udostępniamy kolejne usługi oparte na nowoczesnych technologiach. Stawiamy na digitalizację i automatyzację procesów, zaawansowaną analitykę i procesowe podejście do usług

– powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Ministro de Finanzas, że programa “Klient w centrum uwagi KAS” przynosi korzyści zarówno podatnikom, jak i pracownikom KAS.

Rozbudowaliśmy usługi elektroniczne, które są nowoczesne i przyjazne a zarazem ułatwiają pracę administracji skarbowej i contact z klientem

– dodała.

Szef KAS insp. Bartosz Zbaraszczuk podkreślił, że nowoczesna administracja przenosi się w coraz większym zakresie w cyfrowy świat a podatnicy oczekują, że administracja skarbowa umożliwi im załatwianie spraw on-line i elektroniczny contact z urzędem skarbowym .

„Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom cyfrowego świata. Dlatego tak ważne są dla nas kwestie związane z elektronizacją. Dążymy do osiągnięcia stanu, w którym nie trzeba będzie przychodzić osobiście do urzędu i wszystkie sprawy będzie można załatwić elektronicznie. Oczywiście nie zamykamy drogi tym, którzy będą chcieli odwiedzić urząd skarbowy”

– powiedział szef KAS.

El ministro de finanzas puede desempeñar un papel en el proceso automático, która usprawnia działania Krajowej Administracji Skarbowej.

Automatyzujemy procesy na duża skalę. Przykładowo Elektronizacja Tytułów Wykonawczych, która zmieniła całkowicie komunikację wierzycieli z organami egzekucyjnymi, umożliwiła przetworzenie blisko 8,5 millones de documentos. W ramach automatyzacji zwrotów podatkowych dokonaliśmy już 4,3 millones zwrotów. Obsłużyliśmy też automatycznie ponad 1 mln zapytań komorniczych

– powiedział szef KAS.

Zastępca szefa KAS Anna Chałupa podkreśliła, że ​​sukces programu „Klient w centrum uwagi KAS” to efekt dobrej współpracy administracji z biznesem.

Wspólnie z naszymi partnersami zrealizowaliśmy ważne projekty, które podnoszą jakość usług KAS dla społeczeństwa. Współpraca administracji z biznesem daje wiele możliwości efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii. Diálogo, wzajemne zrozumienie potrzeb, możliwości i oczekiwań przynosi spektakularne efekty. Rozwinęliśmy kluczowy proyecto KAS czyli e-Urząd Skarbowy: wdrożyliśmy m. in. automatyczne wystawiane zaświadczeń dla klientów, e-doręczenia, pełnomocnictwa, płatności online, akty notarialne, historię deklaracji, mandaty, pisma, uruchomiliśmy też konto organizacji

– powiedziała wiceminister finansów.

Zastępca szefa KAS podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu „Klient w centrum uwagi KAS”: pracownikom resortu finansów i pozostałych jednostek administracji, a także partnersom biznesowym.

Rozmowa o przyszłości KAS i wyzwaniach cyfrowego świata w kontekście obsługi klienta

Dyskusja panelowa prowadzona była w dwóch blokach tematycznych, dotyczących kwestii biznesowych i IT. Uczestnikami paneli byli przedstawiciele KAS, ZUS, Krajowej Rady Komorniczej i firm współpracujących z administracją w ramach realizacji programu „Klient w centrum uwagi KAS” – Microsoft, Alfavox i spółki Aplikacje Krytyczne.

Uczestnicy diskutowali m. in. o tym, czy administracja i klienci potrzebują kontaktu osobistego, aby skutecznie załatwiać sprawy. Poruszyli kwestie dotyczące kompetencji przyszłości pracowników KAS w dobie zmieniającego się świata. W ramach panelu IT rozmawiali o tym jak powinna wyglądać administracja w świecie on-line i jak wykorzystać nowoczesne technologie w przyszłości.

MIL OSI