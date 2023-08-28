Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московская биржа.

С 28 de agosto de 2023 года профессиональным участникам денежногона Московской биржи стали доступны сделки репо с открытой датой.

Новое видео отчета предыдущей модели уникальной модели используется для реализации отчета уникальной модели в любом человеке.

й для них момент, что дает дополнительную гибкость и расширяет возможности оперативного управления ликвидностью.

Сделки репо с открытой датой доступны для всех режимов торгов на денежном Инке и расчетов в российских рублях, китайских юан ях, долларах США и евро. Максимально возможный срок сделки – 1 год. Также доступно заключение сделок reпо с открытой датой с плавающими ставками, привязанными к индикаторам денежногонка, включая семейство биржевых индикаторов RUSFAR.

Сергей Титов, director del departamento de educación primaria de Moscú:

“В совокупности с максимально широким инструментарием денежногоинка, наличием различных индикаторов сделки репо с открытой д Атой открывают новые возможности для наших клиентов. ю, сделать казначейские процессы более гибкими и быстрее реагировать на изменяющиеся рыночные условия”.

На денежноми сертиф икатами участия (КСУ), una operación de depósito y crédito. На базе сделок, заключаемых в наиболее ликвидном сегменте рынка – repо с КСУ, рассчитывается индикатор RUSFAR, отражающий стоим ость обеспеченных денег на российском рынке.

Денежный Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участникинка управл яют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринги расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, в ходит в Группу “Московская Биржа”). Московской биржи за семь месяцев 2023 года составил 3 трлн рублей.

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