Финансовые новости: Стартует обмен ГДР Noventiq на акции ПАО “Софтлайн” на Московской бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

28 августа 2023 года на Московской бирже начинается обмен глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings Plc (SFTL) на акции ПАО “Софтлайн” (Торговый код – SOFL).

Обмен будет производиться путем заключения сделок по продаже депозитарных расписок Noventiq и сделок по приобретению акций ПАО “Софтлайн”. Соответствующие сделки заключаются на основании адресных заявок, поданных участниками торгов Московской биржи в адрес Банка Синара.

Акции компании ПАО “Софтлайн” включаются в котировальный список второго уровня Московской биржи (Московская Биржа | О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (moex.com)).

Прием заявок от инвесторов на обмен депозитарных расписок Noventiq на акции ПАО “Софтлайн” продлится с 28 августа по 22 сентября 2023 года.

Торги акциями ПАО “Софтлайн” на Московской бирже планируется начать 26 сентября.

Софтлайн – один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 году оборот Софтлайн превысил 70 млрд рублей.

Порядок подачи заявок, заключения и исполнения сделок.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI