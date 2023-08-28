Финансовые новости: О включении ценных бумаг в Сектор Роста

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “28” августа 2023 года приняты следующие решения:

включить с “29” августа 2023 года в Сектор Роста следующие ценные бумаги, включенные в раздел “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением письма организации:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 Общества с ограниченной ответственностью “ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ” со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг – Облигации биржевые;

регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00100-L от 21.08.2023;

торговый код – RU000A106SL0;

ISIN код – RU000A106SL0. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью “Ультра” со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг – Облигации биржевые;

регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00481-R от 25.05.2023;

торговый код – RU000A106AU9;

ISIN код – RU000A106AU9.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI