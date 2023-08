Финансовые новости: Информация о приобретения депозитарных расписок Noventiq Holdings plc с одновременной продажей акций ПАО “Софтлайн”

Source: MIL-OSI Russian Language News

На основании письма, полученного от ПАО Банк Синара, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи адресных заявок и заключения сделок в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” с глобальными депозитарными расписками НОВЕНТИК ХОЛДИНГC ПиЭлСи (Noventiq Holdings plc), торговый код SFTL, ISIN US83407L2079 (далее – Расписки) и в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” с обыкновенными акциями Акционерного общества “Софтлайн”, торговый код торговый код SOFL, ISIN RU000A0ZZBC2 (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.

Приобретение Расписок будет осуществляться в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”, продажа Акций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”. Покупателем Расписок и Продавцом Акций будет выступать ПАО Банк Синара (идентификатор в системе торгов – EC0106000000, краткое наименование в системе торгов – БанкСинара). Приобретение Расписок и продажа Акций будет осуществляться путем заключения сделок на основании адресных заявок, поданных Участниками торгов ПАО Московская Биржа в адрес ПАО Банк Синара.

Приобретение Расписок

Дата и время проведения торгов по приобретению Расписок в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”:

Период сбора заявок: с 10:00 мск. до 18:59 мск. каждый рабочий день с 28.08.2023 года по 22.09.2023 года.

Снятие заявок возможно в период сбора заявок.

Дата и время активации (проверка обеспеченности заявок на комиссию): 10:00 мск. 25.09.2023 года. Необеспеченные заявки снимаются.

Заключение сделок и отклонение заявок, не подлежащих удовлетворению (период удовлетворения заявок): с 10:15 мск. до 18:00 мск. 25.09.2023 года.

Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 10:15 мск. до 18:30 мск. 25.09.2023 года.

Порядок подачи заявок на продажу Расписок:

Подача заявок будет проходить в ПАО “Московская Биржа” с использованием Системы торгов в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” путем подачи Участниками торгов ПАО “Московская Биржа” адресных заявок на продажу Расписок в адрес Покупателя. Держатели Расписок, желающие подать заявку на продажу и не являющиеся участниками торгов ПАО “Московская Биржа”, имеют возможность подавать заявки как клиенты участников торгов ПАО “Московская Биржа”.

Заявки направляются Покупателю в течение периода сбора заявок со следующими обязательными реквизитами:

дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов ПАО “Московская Биржа”);

количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое держатель хотел бы продать);

код расчетов B 0;

цена продажи – 0.01 руб. за Расписку;

прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО “Московская Биржа”.

Размер 1-го лота в режиме “Выкуп: Адресные заявки” равен 1 Расписке.

Проверка обеспеченности при подаче заявок не производится.

После окончания периода сбора заявок Участники торгов не могут изменять и снимать поданные заявки.

Порядок заключения сделок при приобретении Расписок:

После активации заявок, поданных в его адрес, Продавец определяет заявки, подлежащие удовлетворению, а также количество ценных бумаг, подлежащих покупке по каждой заявке. В течение периода удовлетворения заявок Покупатель направляет Участникам торгов, чьи заявки подлежат удовлетворению, встречные адресные заявки с указанием цены приобретения и количества ценных бумаг, подлежащих приобретению.

Продажа Акций

Дата и время проведения торгов по продаже Акций в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”:

Период сбора заявок: с 10:00 мск. до 18:59 мск. каждый рабочий день с 28.08.2023 года по 22.09.2023 года.

Снятие заявок возможно в период сбора заявок.

Дата и время активации (проверка обеспеченности заявок на комиссию): 10:00 мск. 25.09.2023 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.

Заключение сделок и отклонение заявок, не подлежащих удовлетворению (период удовлетворения заявок): с 10:15 мск. до 18:00 мск. 25.09.2023 года.

Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 10:15 мск. до 18:30 мск. 25.09.2023 года.

Порядок подачи заявок на покупку Акций:

Подача заявок будет проходить в ПАО Московская Биржа с использованием Системы торгов в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” путем подачи потенциальными покупателями Акций – Участниками торгов ПАО Московская Биржа адресных заявок на покупку Акций в адрес Продавца. Потенциальные покупатели, желающие подать заявку на покупку и не являющиеся участниками торгов ПАО Московская Биржа, имеют возможность подавать заявки как клиенты участников торгов ПАО Московская Биржа.

Заявки направляются Продавцу в течение периода сбора заявок со следующими обязательными реквизитами:

дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов ПАО Московская Биржа);

количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы купить), для заявок с указанием цены и количества,

код расчетов B0;

цена покупки – 0.01 руб. за Акцию;

прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.

Размер 1-го лота в режиме “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Акции.

Проверка обеспеченности при подаче заявок не производится.

После окончания периода сбора заявок Участники торгов не могут изменять и снимать поданные заявки.

Порядок заключения сделок при продаже Акций:

После активации заявок, поданных в его адрес, Продавец получает от ПАО Московская Биржа сводный реестр заявок и определяет заявки, подлежащие удовлетворению, а также количество ценных бумаг, подлежащих продаже по каждой заявке. В течение периода удовлетворения заявок Продавец направляет Участникам торгов, чьи заявки подлежат удовлетворению, встречные адресные заявки с указанием цены приобретения и количества ценных бумаг, подлежащих продаже.

Порядок расчетов:

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга НКО “НКЦ” (АО) на рынке ценных бумаг на условиях “поставка против платежа” путем ввода специального отчета на исполнение, одновременно включающего сделки, заключенные в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” и “Выкуп: Адресные заявки”.

Вниманию держателей депозитарных расписок Noventiq Holdings plc!

Заявки на продажу Расписок и покупку Акций необходимо подавать через одного брокера, в случае подачи заявок через разных брокеров исполнения оферты о приобретении депозитарных расписок Noventiq Holdings plc с одновременной продажей акций АО “Софтлайн” не произойдет!

Вниманию Участников торгов!

Обращаем ваше внимание на то, что код расчетов B0 не предполагает блокировки актива при постановке и активации заявки, а также при заключении сделки – при активации заявки блокируется обеспечение только под комиссионное вознаграждение Биржи и НКЦ, полное обеспечение проверяется и блокируется в момент подачи отчета на исполнение сделки (специального отчета на исполнение сделок). В связи с чем, в случае отсутствия активов на момент подачи специального отчета на исполнение сделок, такой отчет не может быть введен Участником клирингом в результате чего заключенные сделки будут признаны неисполненными по вине Участника клиринга.

Также обращаем ваше внимание на то, что подачу заявок в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” и “Выкуп: Адресные заявки”, сделки по которым будут впоследствии включены в один специальный отчет на исполнение, необходимо производить с указанием торгово-клиринговых счетов, привязанных к одному и тому же типу, раздела (31 или 36).

Более подробную информацию об оферте о приобретении депозитарных расписок Noventiq Holdings plc с одновременной продажей акций ПАО “Софтлайн” вы можете получить в следующих источниках:

https://softline.ru/about/news/osnovnoy-aktsioner-pao-softlayn-priglashaet-vladeltsev-gdr-noventiq-holdings-plc-prava-na-kotorye-uch

https://softline.ru/investor-relations



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

