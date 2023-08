Студенты Университета Цинхуа знакомятся с достижениями Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 августа Политехнический университет посетила группа студентов Университета Цинхуа в рамках ежегодной социальной практики, направленной на знакомство с другими странами и приобщение к выдающимся мировым технологическим достижениям.

Университет Цинхуа — ведущий китайский вуз, занимающий 14 место в международном рейтинге QS 2023, давний стратегический партнёр СПбПУ. Ежегодно вузы проводят множество мероприятий, наше сотрудничество охватывает большое количество направлений деятельности. Последняя встреча руководителей состоялась в июне 2023 года — ректор А.И. Рудской встретился с вице-президентом Университета Цинхуа Цзяном Пэйсюэ на Петербургском международном экономическом форуме.

В этот раз Политех посетили 17 студентов Синцзяньского колледжа и Школы гидротехнического строительства Университета Цинхуа. Возглавил делегацию профессор Дун Ге, руководитель Института стратегического сотрудничества Россия-Китай Университета Цинхуа, генеральный директор Инновационного парка информационных технологий и телекоммуникаций HuaMan. Встреча сотрудников международных служб и институтов СПбПУ с китайской делегацией прошла в Ресурсном центре международной деятельности. Одной из задач визита стало рассмотрение текущей ситуации китайско-российского экономического, технологического и научно-образовательного сотрудничества.

Организация студенческого визита в рамках социальной практики стала закономерным развитием долгого и надёжного партнёрства между нашими университетами. «Такие визиты важны для продолжения сотрудничества и поддержания дружбы, которая длится поколениями. Наша молодёжь сейчас уже не так широко изучает русский язык, а мы хотим восстановить эту традицию, — поделился профессор Дун Ге. — С другой стороны, научно- образовательное и техническое сотрудничество — это возможность обменяться опытом реализации этой деятельности и даже найти новый подход».

Во время встречи профессора Дун Ге и студентов с руководителями международных служб СПбПУ обсуждались вопросы развития научных исследований, методы ведения образовательной деятельности в России и различия между двумя странами. Начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк рассказал о возможностях совместной аспирантуры, а также проведении научной работы и исследований для китайских аспирантов.

«До пандемии большое количество студентов из Университета Цинхуа проходило стажировку в Политехе, а наши студенты — в Китае, — отметила начальник Управления международного образования Евгения Саталкина. — Залогом дружбы и сотрудничества как в образовательном, так и в культурном плане станет возобновление студенческой мобильности, стажировок, участие в летних и зимних школах. Мы надеемся на поддержку со стороны руководства Университета Цинхуа реализации программы 2+2, по которой два года студенты будут учится в Цинхуа и два года у нас».

Заместитель директора Института электроники и телекоммуникаций, доцент Евгений Попов обсудил с профессором Дун Ге вопросы привлечения китайских студентов в аспирантуру по направлению прикладной физики и космических технологий, а также дальнейшего развития научных проектов между нашими вузами в этой области.

Насыщенная программа визита китайских студентов состояла из знакомства с ведущими лабораториями и центрами Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ: Центра робототехники, лаборатории аддитивных технологий, лаборатории лёгких материалов и конструкций. Также делегация посетила научно-образовательный центр «Газпром-Политех». Суперкомпьютерный центр «Политехнический» и Центр проектной деятельности молодёжи « Точка кипения — Фаблаб » произвели особенно яркое впечатление на студентов, пожелавших принять участие в реализуемых там проектах.

Также в ходе программы китайская делегация посетила Главное здание Политеха и Музей истории СПбПУ , где познакомились с выдающимися учёными-политехниками и научными достижениями.

Итогом встречи стала договорённость усилить академические студенческие обмены, культурное и гуманитарное сотрудничество между нашими университетами. Представители обоих вузов отметили, что такие студенческие ознакомительные визиты необходимо продолжать.

