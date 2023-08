Стартует финал Всероссийского фестиваля RuCode

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Московский физико-технический институт объявляет о начале финала Всероссийского фестиваля RuCode 2023 по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

Фестиваль организован консорциумом из 18 ведущих университетов из разных регионов России и двумя общественными организациями и проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Фестиваль RuCode включает научно-популярную и образовательную программу, чемпионат по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

Научно-популярная программа предназначена для широкой аудитории, которая поможет познакомиться с достижениями российских исследователей в области искусственного интеллекта и узнать о готовых российских сервисах, использующих технологии искусственного интеллекта. Ученые с мировым именем простым и понятным языком расскажут о текущих возможностях и ограничениях искусственного интеллекта.

Образовательная программа состоит из онлайн-курсов от преподавателей МФТИ и интенсивов в дистанционном и очно-дистанционном форматах, на которых эксперты из ИТ-индустрии и Российских университетов расскажут о самых востребованных подходах к решению актуальных задач в областях искусственного интеллекта и алгоритмического программирования.

Чемпионат пройдет в два этапа. Отборочный состоит из задач для тренировки и проверки своих сил. Основной этап чемпионата по искусственному интеллекту начнется 1 сентября и включает задачи на индустриальных данных: классификация адресов от Росатома, расстановка ударений от компании Контур и гонки на Марсе от МФТИ.

Заключительный очный этап фестиваля состоится 14 и 15 октября 2023 года в 20 регионах России. На очных площадках запланировано проведение научно-популярной и образовательной и программы, финала чемпионата по алгоритмическому программированию, представление результатов победителей чемпионата по искусственному интеллекту, выставка вакансий и ИТ-индустрии регионов.

Участие в фестивале бесплатное.

Регистрация и подробная информация по ссылке.

Фестиваль RuCode дает возможность студентам и выпускникам из всех регионов получить дополнительные знания по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию от ведущих экспертов индустрии, сформировать сообщество талантов, увлеченных одним делом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI