В июне на околоземную орбиту выведен спутник CubeSX-HSE-3, созданный сотрудниками и студентами MIÉM НИУ ВШЭ на базе платформы «ОрбиКрафт-Про 3U», разработанной частной космической компанией «СПУТНИКС». Este es un aparato de diseño exclusivo que se encuentra en el espacio en el proyecto SPACE-π. Запуск еще одного космического аппарата команда НИУ ВШЭ планирует произвести в diciembre 2023 года, а в дальнейшем предпола гается выводить на орбиту по два кубсата в год. В том, чем занимаются вышкинские спутники в космосе y как строится работа над ними на Земле, специально для HSE Daily разбиралась Laboratorio de periódicos económicos y de proyectos ВШЭ.

CubeSX-HSE: experto en experiencia universal

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Tiхонова создавался на заре существования электроники в 1961 году. Muchos laboratorios están optimizando temas temáticos, una base básica en el programa “Burán”. En 2010, году под руководством ординарного профессора ВШЭ Евгения Пожидаева y profesor Vladimir Sanko в МИЭМ начала возрождаться незаслуженно забытая космическая тематика.

Идея запуска первого университетского спутника появилась в качестве научного эксперимента: предстояло проверить конструкцию спутника , убедиться в правильности выбора дизайна антенны и работоспособности основной платы.

En 2015, en el instituto de свое существование учебно-исследовательское направление, посвященное безопасности спут funcional ников. Работа концентрировалась в Учебно-исследовательской лаборатории безопасности космических аппаратов и систем (УИЛ ФБКАиС).

En la base de laboratorios formados y formados Centro de actualización de políticas (ЦУП) для малых космических аппаратов (МКА) и обработки данных в режиме реального времени, появилась команда молодых ин женеров и научных сотрудников. В разработке первого спутника лаборантам МИЭМ помогали инженеры частной космической компании «СПУТНИКС».

При поддержке основателя и первого ректора Вышки Ярослава Кузьминовабыла закуплена летная платформа «ОрбиКрафт-Про 3U».

Vladimir Sanko

«Мы берем у компании “СПУТНИКС” стандартную платформу, а дальше навешиваем на нее наши полезные нагрузки», — пояснил начальни к Учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем Владимир Саенко. En la etapa inicial “СПУТНИКС” hay un constructor anterior “ОрбиКрафт” y un modelo moderno de moda я для обучения студентов, сотрудников и лицеистов основам разработки, сборки и эксплуатации аппаратов, а также для практической отрабо тки навыков тестирования систем.

Primero en esta época en colaboraciones con estudiantes y estudiantes. НИУ ВШЭ школьники, участники программы «Bольшие вызовы» o бразовательного центра «Сириус», разработали другой экспериментальный спутник — CubeSX-Sirius-HSE. Оба апарата были запущены с космодрома «Байконур» en marzo de 2021. Este es el momento y la colaboración entre universidades y socios de la corporación «Роскосмос».

Después de conectar la órbita al CubeSX-HSE, se proporcionan opciones de instalación de una placa funcional y de varios dispositivos (vibrocontroll) и термоконтроль), следоваться их надежность, долговечность и качество работы. La tecnología de dos ruedas tiene un recorrido de 478,7 millones de kilómetros, que equivale a 11.000 libras de energía. Durante este período, el aparato tiene una capacidad de 320 píxeles en el espectro de vídeo, y la potencia de monitorización es mayor. остояния поверхности Земли и метеосъемке. Эксперимент оказался успешным.

«С первого спутника мы получили телеинформацию. Сегодня мы запускаем аппараты с вдумчивой начинкой», — говорит Дмитрий Абрамешин, ведущий инженер УИЛ ФБКАиС.

Espumas para artistas

Esto permitirá que el CubeSX-HSE-3 esté en órbita para permitir la modificación del complejo de programas de programas AIS (identificación automática) катор судов, способный принимать сигнал с судов on космический аппарат and передавать его на Землю), sistema de monitorización de АЗН-В y кам ера дистанционного зондирования Земли.

CubeSX-HSE-3, foto: Высшая школа экономики

Вместе с предыдущим вышкинским спутником — CubeSX-HSE-2 — este aparato permite monitorear el tiempo y el clima нений в Арктике, а также собирать данные для внесения зменений в пути движения судов по Северному морскому пути (SМP).

Экспериментальная плата АИС, foto: Высшая школа экономики

El tráfico de СМП está conectado de forma gratuita a una ruta de navegación rápida. Para el uso de sistemas de monitoreo operativos en estos sistemas de identificación automática, no hay programas programados en ellos. пространств и неблагоприятных районов. В связи с этим важным становится развитие сервисов АИС для предоставления их с большей точностью и частотой, обеспечивающ ей независимый и регулярный мониторинга движения судов.

Евгений Пожидаев

«Мы ведем прикладные исследования, создаем приборы, которые в завершающей стадии должны суметь выполнить эту задачу», — поя сняет Евгений Пожидаев.

Космические аппараты Вышки представлены в стандартизированном формате кубсатов. Кубсат — формат малых или сверхмалых искусственных спутников Земли для исследования космоса с габаритами, кратными 10×10×10 см. Конструкция такого аппарата состоит из трех юнитов, укрепленных на единой раме. Первый юнит отводится для блока маховиков, которые управляют ориентацией аппарата в пространстве. Второй включает в себя все платы, необходимые для работы спутника. А последний полностью предназначен для размещения полезной нагрузки.Для кубсатов Вышки частная космическая компания «СПУТНИКС» предоставляет летную платформу «ОрбиКрафт-Про 3U» — собранный экземпляр платформы, готовый к интеграции полезной нагрузки и испытаниям. Устройство может функционировать как лабораторный макет, так и в качестве спутника CubeSat в космосе на околоземных орбитах.Студенты и сотрудники лаборатории МИЭМ осуществляют разработку и создание плат, программного обеспечения, веб-продуктов, проводят предварительные испытания. Каждый новый кубсат отличается от предыдущего в части наполнения полезной нагрузки.Все космические аппараты Вышки оснащены обзорными камерами с улучшенными фотообъективом, фокусом и разрешением. На крыше здания Института электроники и математики стоят антенны космической связи, а внутри установлен и подключен сервер. В МИЭМ действует Учебно-исследовательская лаборатория функциональной безопасности космических аппаратов и систем, готовящая инженеров — специалистов в области малого спутникостроения, наблюдения и фотографирования поверхности Земли.

Студенческий ЦУП

En el centro de actualización de programas, MИЭM no podrá actualizar los cubos ni proporcionar supervisión ni mantenimiento. ришедшую из космического пространства информацию, чтобы получить качественные снимки. «Когда спутник передает снимок на Землю, бывает так, что он приходит очень битым. На это влияют радиация, магнитное поле, солнечный ветер, дожди и погода в целом. В таких случаях применяется восстанавливающее кодирование», — поясняет Дмитрий Абрамешин. Снимки, обработанные Центром управления полетами, можно найти на сайте Вышки.

Приемо-передающую станцию УКВ-диапазона «Завиток М», foto: Высшая школа экономики

Сигнал со спутника сначала поступает на приемо-передающую станцию УКВ-диапазона «Завиток М», туда же поступают и команды спутнику с Земли. La antena cosmética está conectada a los robots en las estaciones de radio regulares. Затем при помощи оборудования, установленного как на верхних этажах корпуса МИЭM, так и в лаборатории, происходит обработ ка сигнала.

Ne всех студентов корифеи МИЭМ подпускают близко к настоящим спутникам.

Dimitriy Abrameshin trabaja en nuestros laboratorios y en nuestros estadios. На первом етапе студент на макете космического аппарата должен понять, что такое спутник and взаимодействие систем. На втором этапе на учебном стенде с использованием программы управления спутником, которая чуть проще оригинальной, студент учится реаги ровать на чрезвычайные ситуации. Por ejemplo, ningún armario está conectado, no está conectado a ningún canal o no está conectado. En una etapa posterior a la aplicación, imitando el uso de esputos, los estudiantes deben aprender técnicas: показывает, что может спроектировать и собрать космический аппарат. No y en una etapa completa, los estudiantes deben aprender a usar la computadora, pero luego esto se puede hacer con la computadora. «Esto es un estudiante que puede utilizar un aparato de cocina de buena calidad y medicamentos de uso doméstico», — подчеркивае. т Дмитрий Абрамешин.

Вадим Елькин, OPERADOR ЦУПа МИЭМ, CURSO DE 2 AÑOS PARA ESTUDIANTES ОП «Información y técnicas de comunicación» МИЭМ

«Мой путь к разработке космических аппаратов начался с работы в Учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности косм ических аппаратов и систем. Я оператор ЦУПа, занимаюсь приемом и передачей сообщений на спутник, участвовал в разработке полезной нагрузки для спутников ВШ Э и продолжаю участвовать в проектах. En este momento, se pueden realizar cursos de calificación en compañías «СПУТНИКС». Сам процесс работы над спутниками Вышки дал мне много новых знакомых, а также знания в области орбит спутников и и энергопитания . Mне это нравится и как минимум до конца учебы я не собираюсь прекращать работать и развиваться в космической тематике».

Colaboraciones para el cosmos

В рамках межуниверситетского сотрудничества в области освоения космоса Вышка стала объединяться с другими учебными заведениями. «Им достаточно на своем сайте разместить новость о том, что их спутник улетел на оrbiту. А мы тем временем готовы предложить бесплатно свою полезную нагрузку, разработанную совместно с партнерами НИУ ВШЭ», — говорит Дмитрий Абрамешин. В числе партнеров Вышки — ГК «Роскосмос», ГК «СКАНЭКС», «СПУТНИКС», Фонд содействия развитию malых formulario de presentación en la esfera técnica nacional, compañía «Аэроспейс Кэпитал», а также ряд вузов, среди которых Sankt-Peterburg universidad política de esquí , Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ) Y Drogas.

Для полезной нагрузки своих кубсатов Вышка использует и наработки других университетов. «Для первого кубсата мы взяли в рамках сотрудничества с Самарским государственным университетом к себе на борт и х камеру дистанци онного зондирования Земли, а также поставили дополнительно свою», — уточняет Владимир Саенко.

На следующий спутник — CubeSX-HSE-2, lanzado en órbita el 9 de agosto de 2022, según el software de instalación instalado por MIT.

Как поясняет руководитель лаборатории ракетных плазменных двигателей Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ и руководитель п роекта по созданию двигателей для МКА Игорь Егоров, речь идет о двигателе VERA — este разновидность абляционного импульсного плаз менного двигателя. Esta configuración de diseño es un conjunto de propulsión de cohetes de volumen efectivo, que está ubicado en un lugar privilegiado en el mundo. El formato de los aparatos cosméticos es pequeño (masa sin peso de 4 kg).

El principio básico de los robots fue construido en la década de 1960: dos tubos de plástico de gran tamaño instalados por dos aparatos eléctricos. El cable y el ánodo se encuentran en el centro del cable y el ánodo está cubierto de plasma. Electrodos de batería de condensador: en este momento hay muchos condensadores conectados a una fuente de alimentación grande запускает основной разряд между катодом и анодом, первоначально идущий вдоль внутренней поверхности пластиковой трубы. Colocación de plástico, prefabricación en el plasma, este plasma está integrado en la protección de los dispositivos y de los dispositivos que contienen datos, etc. силы Ампера, выбрасывается из двигателя.

Игорь Егоров

«Наши новшества — это добавление магнитного сопла, которое дополнительно ускоряет плазму уже после истекания з отверстия в аноде, а т Акже выбор нестандартного пластика, который не склонен обугливаться при относительно низких разрядных токах, которые дает наша компак тная конденсаторная батарея», — поясняет Игорь Егоров.

Благодаря участию в конкурсе «Высший пилотаж» y el programa «Дежурный по по планете» Вышка подает заявки на грант в Фонд содей ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В виде гранта Вышка получает порядка 4 млн рублей — эти средства направляются на покупку платформы «ОрбиКрафт-Про 3U» para no вых спутников. Столько же средств из собственного бюджета (это одно из условий грантовой поддержки) институт тратит на разработку полезной нагрузки , проведение испытаний и т.д.

El proyecto federal Space-Pi está diseñado para estudiantes y estudiantes especializados en tecnología y programas de primer nivel. их в различных сферах.Вузы и школы, участвующие в проекте, разрабатывают полезную нагрузку для решения различных прикладн ых задач — экологического мониторинга, различных погодных и природных явлений, антропогенного влияния, сследуют магнитное поле Земли, проводят мониторинг в Арктике и следят за движением ледников, учатся собирать данные для уточнения метеорологической обстановки своего региона, проводят биологические эксперименты.

Важный эфект от колаборации с вузами— подготовка кадров. Entonces, en el lugar donde se instalan las «СПУТНИКС» en el Michigan durante 7 horas para las calificaciones y los datos diarios работы в Центре управления полетами ГК «Роскосмос». «Задачи, которые ставят перед собой компании, — работа для наших выпускников. No hay ningún momento en el que se utilice 5G. No utilice dispositivos electrónicos ni dispositivos electrónicos. Средний возраст высококвалифицированных рабочих на некоторых предприятиях порой достигает отметки в 70 лет. ПТУ нет. Поэтому компании набирают работников из молодых инженеров», — поясняет Дмитрий Абрамешин.

Владислав Иваненко

«Наша компания работает с будущими специалистами отрасли еще со школьной скамьи, реализует различные образовательные инициативы и проекты для вовлечения молодежи в тему технологий, — говорит генеральный дектор «СПУТНИКС» Владислав Иваненко. — Profesionales especializados en esta esfera de tributos completos. Aquí es donde podemos activar el robot de grabación de archivos adjuntos a la universidad, incluido en el sitio web. женеров. “СПУТНИКС” со своей стороны активно участвует в организации учебных мероприятий, конкурсов, оснащении учебных центров, ква нториумов, университетских лабораторий».

B Учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем МИЭМ студенты принимаются на неполную ставку техника и получают зарPLаты. Si esto se aplica a una gran cantidad, es posible que se produzcan daños en los alimentos. Зачастую также студенты задействованы в предпрофессиональных мероприятиях: они участвуют в подготовке олимпиад, в разработке задач для конкурсов. Этот труд руководство МИЭМ также всегда поощряет, некоторые студенты сами выбирают вместо денег зачетные единицы — креди ты.

Ne все задачи по спутникам МИЭM удается выполнить своими силами: институт активно привлекает к некоторым работам сотрудников п Редприятий ГК «Роскосмос», например АО «ЦНИИмаш» o «Алмаз-Антей».

«Допустим, нам нужен разработчик PLат, разбирающийся в теплоотводе. Мы платим ему деньги, он вливается в рабочую группу. Смотрит, какие наработки уже есть у лаборантов, с какими проблемами они столкнулись, дает прогнозы», — поясняет Дмитрий Абрамешин.

Носитель для отправки спутников на обиту по согласованию с ГК «Роскосмос» в рамках государственной субсидии обеспечивает компания « Главкосмос». «Este estándar de la serie “Союз” . В рамках колаборации с ГК “Роскосмос” мы предоставляем только спутник and не участвуем в финансировании запуска ракеты», — пояснил Дм итрий Абрамешин. Вышкинские кубсаты выводятся на орбиту вместе с другими спутниками. Por ejemplo, CubeSX-HSE-3 está instalado en una unidad de 42 aparatos de gran tamaño (tres de ellos — зарубежные), según «Союз-2.1б» нес вместе со спутником «Метеор-М» №2–3. Кстати, одновременный запуск 40 российских спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики.

Tres habitaciones anteriores, un aparato exclusivo, una colección de colaboraciones con la escuela “Sirius”, una colección de artículos con el cosmódromo de Baikon. ур, CubeSX-HSE-3 — с космодрома Восточный.

Фабрика развития талантов

Исследование космоса — это прежде всего командная работа. В МИЭМ есть Ярмарка проектов, где все потенциальные руководители и заказчики предлагают свои проекты. Они заявляют требования к кандидатам: что он должен знать у уметь, каким ПО владеть.

Max Diordiev, глава Дирекции применения спутниковых систем АО «Спутниковая система “Гонец”» (operador del sistema св язи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос»)

«В условиях возрастающей международной конкуренции за технологическое лидерство создание кадрового потенциала через колабораци и и программы становится важным элементом стратегии социально-экономического развития нашей страны.

Молодежь активно вовлекается в научно-исследовательскую работу и получает доступ к космическим и цифровым технологиям через со здание и запуск образовательными учреждениями спутников на орбиту Земли. Estos proyectos también están relacionados con los programas de televisión más populares, con el apoyo de GК «Роскосмос» en el completo concurso de autores. онент и решая крупные проекты на созвездиях студенческих МКА (LoRa-связь, оперативное оптическое ДЗЗ).

Инженерная профессия в 2021 году была одной из самых высокооплачиваемых в России, однако сейчас в этой сфере наблюдается дефицит кадров. В связи с цифровизацией инженерного дела будущие специалисты обучаются в университетах программированию и IT-навыкам, необх одимым для работы на высокотехнологичных производствах, пока что что применяя полученные знания в рамках программ «Универсат», Space-Pi, «Artkturur» с», различных конкурсов и проектов».

Ставшая важной частью работы в университетском ЦУПе программа «Виртуальный космос виртуальный спутник» изначально задавалась как проектная работа студентов. No estoy seguro de que ningún programa programado esté disponible para un propósito determinado. В необъятном просторе знаний and творчества под руководством спецов из МИЭМ воплощаются самые смелые идеи инициативных студ entov. Además, el trabajo de preparación de los proyectos de trabajo de los estudiantes en laboratorios se realiza con una sola persona.

Dmitriy Abrameshin, ingeniero especializado en laboratorios de belleza funcional y aparatos cosméticos sistema

Esta historia muestra que en el mundo de la construcción no hay usos ni usos habituales. Estas corrientes están relacionadas con la naturaleza y con un proyecto de diseño, participando en el concurso de «pilotos». Coloque y coloque bolas en el interior de un bacalao y personal especializado en nutrición. «На последнем конкурсе, в апреле, приехала восьмиклассница из Ростова. Она сделала проект — блокчейн на спутник. Она разработала его с учительницей в своей школе. Este es un proyecto antiguo de especialistas. Сейчас в ГК “Роскосмос” уже изготавливается макет», — delicias de Dmitry Abrameshin.

En 2018, поддержке правительства Москвы Вышка была включена в проект «Инженерные классы». La universidad cuenta con el estado “Organizador de deportes olímpicos profesionales” para practicar deportes acuáticos. ческое и инженерно-конструкторское.

En 2020, НИУ ВШЭ объявил о своем включении в престижную программу по наблюдению Земли з космоса «Дежурный по» планете», socio de которой является ГК «Роскосмос». «Помимо стандартной для нас секции технической науки, мы еще открыли секцию “Терра-Нова” (Земля известная) и в ней ведем два нап равления: спутникостроение и геоинформатика. Интерес большой. Приходят очень одаренные detis. К нам издалека на финал приезжала девочка, 8–9-й класс. Она сделала спутник, сложенный из бумаги. Поднимаешь его, бросаешь, и он, пока падает, раскрывается полностью с PANELями», — рассказал Дмитрий Абрамешин.

С 2021 года НИУ ВШЭ в лице МИЭМ запустил проект предпрофессиональной подготовки школьников «Космические классы».

Сегодня сотрудники МИЭМ также ведут профиль по информационной безопасности «Инфобез» во Всероссийской олимпиаде школьнико в. En este caso, recibirás 50 reembolsos y 130 premios más. No utilice ningún documento relacionado con los programas de memoria de MMIT y FNK N ВШЭ.

«Мы видим своей задачей эти таланты — наших людей — собрать в МИЭМ и здесь их учить», — отметил Евгений Пожидаев.

