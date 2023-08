Пилотная группа участников СВО приступила к профессиональной переподготовке в НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 офицер — участник СВО проходит обучение по программе ДПО «Бухгалтерский учет, налогообложение и основы аудита (базовый уровень)» в Институте строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ ВШЭ. Выпускники получат дипломы, дающие право на ведение нового вида профессиональной деятельности, после чего смогут трудоустроиться по специальности или руководить собственным бизнесом. Обучение проводится за счет средств НИУ ВШЭ. Идея организовать профессиональную переподготовку для участников СВО принадлежит Институту строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС. Исходили из того, что ребятам необходима гражданская специальность, которая поможет им адаптироваться в мирной жизни и достойно зарабатывать. История ГАСИС отсчитывается с 1966 года (в состав НИУ ВШЭ он вошел в 2012 году), и в 1980-е годы он уже занимался переподготовкой военнослужащих: после ранений здесь получали новые специальности воины-афганцы. Так что руководство института решило возобновить эту практику, обратилось к вице-президенту международного некоммерческого фонда «Вечная память солдатам» Екатерине Кутыревой, работающей с участниками СВО, которая и занялась подбором кандидатур. Среди потенциальных слушателей провели опрос, какая тематика их интересует в большей степени. На выбор были предложены программы, связанные со строительством, ценообразованием и сметным делом, бухучетом. В результате большинство опрошенных выбрало программу «Бухгалтерский учет, налогообложение и основы аудита (базовый уровень)». Очевидно, причина в том, что работать по этой специальности можно дистанционно, к тому же полученные знания помогут в открытии собственного бизнеса. Группа из 21 слушателя приступила к занятиям в начале августа. Продолжительность программы — 510 часов, и обучение рассчитано на полгода, формат дистанционный, что позволяет военнослужащим обучаться, находясь в госпиталях в разных регионах страны. По оценке специалистов ГАСИС, базовых знаний для освоения программы у слушателей достаточно уже потому, что все они имеют высшее военное образование. Со слушателями работают лучшие преподаватели института, имеющие не только академический бэкграунд, но и практический опыт работы в сфере бухучета, налогообложения и аудита. Куратор программы — Елена Попова, известный эксперт по вопросам бухучета, автор нормативных документов в этой области. Одна из преподавателей была ведущим экономистом РЖД и Росатома. В течение августа слушатели занимались самостоятельно, осваивая подготовленные специально для них онлайн-курсы и сдавая зачеты. На днях состоится первое интерактивное онлайн-занятие, которое проведет Елена Попова. Уже сегодня с учетом активности слушателей в LMS можно сделать вывод, что практически все они очень ответственно отнеслись к обучению и уже демонстрируют первые успехи. Предполагается, что ГАСИС сможет помочь выпускникам программы в поиске работы по специальности: коллеги из бизнеса нередко просят преподавателей программ ДПО порекомендовать на работу специалиста с той или иной квалификацией. Шансы на успешное трудоустройство у выпускников велики: они смогут не только работать бухгалтерами, но и вести отчетность своего ИП, контролировать финансовую ситуацию в компании без дополнительных аудиторских проверок. К тому же любой офицер — менеджер по природе, за годы службы у него сформированы навыки управления людьми. Институт прошел квалификационный отбор для реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и планирует обучать и другие группы участников СВО.

Татьяна Ивчик, заместитель директора Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС После завершения активной службы у офицеров Вооруженных сил начинается новый этап в жизни, преуспеть на котором им поможет профессиональная переподготовка. Она откроет доступ к работе в гражданских организациях, где приоритеты, требования и навыки отличаются от тех, что были во время службы. Она поможет ветеранам переквалифицироваться и найти новую профессию или работу. Наконец, в ходе обучения они приобретут дополнительные навыки и знания, которые, безусловно, пригодятся на гражданке.

