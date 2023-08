НИУ ВШЭ и СДА будут готовить совместные проекты в сфере образования и культуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Высшая школа экономики и Сретенская духовная академия (СДА) Русской Православной Церкви заключили соглашение о сотрудничестве. Подпись на документе поставили ректор НИУ ВШЭ Никита Юрьевич Анисимов и исполняющий обязанности ректора академии игумен Иоанн (Лудищев). Стороны договорились о совместной работе по организации и подготовке культурно-просветительских проектов, реализации образовательных программ. «Высшая школа экономики активно включена в работу по развитию нашей страны, повышению благополучия ее граждан, — отметил Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ. — Мы ищем и поддерживаем инновационные решения, не забывая в то же время о традициях и ценностях, переданных нам предыдущими поколениями. Мы будем рады объединить опыт Вышки и Сретенской духовной академии, чтобы увеличить наш вклад в развитие образования, а также скоординировать наши усилия по воспитанию молодежи. Очень рад, что взаимопонимание вузов отразилось в соглашении о сотрудничестве».

Подписанное соглашение предполагает проведение совместных выставок, реализацию социальных проектов, сотрудничество в создании фильмов, социальной рекламы. Университет и академия также договорились вместе организовывать обучающие, научные, практические семинары, конференции, круглые столы, курсы повышения квалификации, оказывать друг другу методическую поддержку при разработке учебных программ. «Подписание соглашения о сотрудничестве между нашими вузами дарит множество возможностей для обучающихся. Надеемся, что количество и качество наших совместных проектов будет только приумножаться», — заявил игумен Иоанн, исполняющий обязанности ректора Сретенской духовной академии. Одним из проектов, в котором смогут принять непосредственное участие студенты ВШЭ, — Школа для молодых гуманитариев, которая реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на базе Сретенской духовной академии. Высшая школа экономики уже несколько лет тесно сотрудничает с Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Вузы реализуют две совместные программы магистратуры, межкампусный учебный курс, а также поддерживают работу Центра религии и права в НИУ ВШЭ.

