Лето, солнце и добрые дела!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Это лето в Добро.Центре «Гармония» СПбПУ выдалось особенно жарким и богатым на интересные события, добрые дела и продуктивный отдых. Делимся самым добрым и актуальным с вами!

Июнь в Петербурге славится чарующим феноменом белых ночей, и невероятным количеством интересных мероприятий. Команда Добро.Центра СПбПУ вошла в волонтёрский штаб Марафона «Белые ночи», где помогала в зоне награждения спортсменов. Торжественная обстановка и атмосфера неугасающего заката над Северной столицей сделали это мероприятие незабываемым.

Большие городские мероприятия — это всегда особая энергетика и работа над интересными задачами в большой команде. Ты одновременно помогаешь и классно проводишь время, знакомишься с новыми людьми и учишься. А ещё команда организаторов всегда с радостью делится опытом — и это очень ценно! , — делится впечатлениями молодёжный лидер Центра «Гармония», волонтёр Марафона Маргарита КОВАЛЕВА.

Лето — время молодых, время масштабных фестивалей, громких концертов и незабываемых форумов. День молодёжи команда Центра волонтёрских проектов успела отпраздновать даже дважды! 23 июня на площадке Диво Острова прошёл Петрофест, на площадке молодёжного лектория с темой «Добровольчество: мифы vs реальность» выступили Виолетта Ли и Максим Смирнов, а уже 24 команда Добро.Центра СПбПУ организовала собственную площадку на праздновании Дня молодёжи 2023 от Росмолодёжь в Приморском парке Победы.

Такие праздники как День молодёжи можно отмечать и дважды, и трижды. Особенно, если выдаётся такая возможность поделиться опытом и рассказать о добровольчестве. Оказалось, даже в 2023 году стереотипы о волонтёрстве есть, но по обратной связи после выступления в первый день и в процессе работы во второй день их не осталось — добрые дела объединяют и привлекают людей, разрушая любые стереотипы , — рассказал Максим Смирнов, заместитель директора Добро.Центра «Гармония» СПбПУ.

Посетила команда Гармонии и летнюю форумную программу. Наши активисты и волонтёры побывали на Добро.Конференции 2023, Форуме «Территория смыслов» и Всероссийском форуме «Экосистема.Заповедный край». Такие поездки — это всегда новые открытия и знакомства, события и люди, которые меняют тебя, вдохновляют и помогают расти. Те навыки и знакомства, которые мы получаем на таких мероприятиях, помогают нам не останавливаться на достигнутом, искать, придумывать и воплощать новое.

Так, Добро.Центр СПбПУ регулярно поддерживает и организует мероприятия в рамках акции #МЫВМЕСТЕ: творческие мастер-классы и благотворительные концерты в поддержку участников СВО, праздники и мероприятия для их детей и близких, помощь на складах и в сборах гуманитарной помощи и благотворительные сборы в Политехе для детских домов Донбасса с коллегами из проекта «Невский фронт — детям».

Этим летом Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями запустил проект «МЫ РАЗНЫЕ И #МЫВМЕСТЕ», цель которого — популяризация добровольчества через демонстрацию личных подвигов волонтёров. Одним из героев проекта стала Виолетта Ли — заместитель директора Центра «Гармония», активистка акции #МЫВМЕСТЕ, организатор множества добровольческих, благотворительных и социально-образовательных проектов в СПбПУ.

Высокие результаты показали и проекты политехников, поданные на Международную премию #МЫВМЕСТЕ. Команда Добро.Центра СПбПУ представила шесть инициатив, две из которых реализованы в рамках методики «Обучение служением». Все работы показали высокие результаты на региональном этапе, а три проекта вышли в полуфинал: Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL и «Наш Интернет Без Опасности!» за авторством Татьяны Нам, Максима Смирнова и Веры Угай. За победу в региональном этапе участники получили поездки «Больше, чем путешествие» от платформы «Россия — страна возможностей».

Активная работа сегодня ведётся и по подготовке ПолиТворческого проекта «ПроДобро», который одержал победу в Росмолодёжь.Гранты среди вузов этой весной. Совсем скоро политехников ждет Всероссийский конкурс созидательного творчества «Пульс поколения #ПроДобро», серии творческих мастер-классов, благотворительных концертов, выставок и творческих вечеров. Следите за новостями, чтобы оставаться в курсе и участвовать!

Но работа — работой, а лето — это, конечно же, каникулы! Подняться на высоту 2200 метров и погрузиться на глубину 10 метров, посетить заповедные озёра и древние пещеры, попробовать вкуснейшего сыра и нырнуть с водопада высотой 8,5 метров — примерно так прошёл отдых активистов Гармонии на базе «Политехник» в Южном.

Ведь продуктивную работу лучше всего украшает продуктивный отдых, а впереди нас ждёт ещё много добрых дел, к которым может присоединиться каждый из вас, а вместе мы можем больше! Двери Добро.Центра СПбПУ открыты для Вас в 206 аудитории Главного учебного корпуса. Первый шаг вы можете сделать уже 1-го сентября на станции «Шаг к добру» во время фестиваля, приуроченного ко Дню знаний.

