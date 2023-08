Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Выбор предметов — огромен. Среди них, например, история графического дизайна, история архитектурных стилей, кино, эстетика, футурология, кино (советское, азиатское, голливудское, документальное, экспериментальное!), интерьер, музыка, история комикса и многое-много другое.

Итоговой работой курса становится небольшое творческое исследование, которое поможет вам углубиться в наиболее интересную для вас тему.

Курсы проходят онлайн в дневное и вечернее время. Это очные занятия, где совмещаются форматы лекции и семинара, вы можете обсуждать важные для вас темы с преподавателями и обмениваться идеями с коллегами.

Пройдя курс, вы получите целостное представление об истории выбранной вами области дизайна, узнаете ключевые имена и произведения, сможете свободно ориентироваться в профессиональном поле. Самое время действовать!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI