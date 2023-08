Завершились испытания финального этапа Сателлита №2 конкурса НТИ Up Great «Экстренный поиск»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

МФТИ совместно с Фондом НТИ и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» проводит Технологический конкурс НТИ Up Great «Экстренный поиск». Конкурс направлен на создание технических систем, способных решать задачу поиска потерявшихся в природной среде людей быстро и эффективно с помощью дронов и технического зрения.

На днях завершились испытания финального этапа Сателлита №2, призовой фонд которого составляет 30 000 000 рублей.

С 16 по 23 августа 2023 года команды-участники в соревновательном режиме выполняли конкурсную задачу: за 45 минут найти не менее 70% объектов в условиях, максимально приближенных к реальным условиям работы поисковых отрядов. В типичной для средней полосы местности площадью 0,25 км² им нужно было обнаружить людей и манекены, которые были частично замаскированы растениями или особенностями рельефа. При этом количество ложных срабатываний не должно было превышать 40%.

Всего в испытаниях Сателлита №2 приняли участие 15 команд. Победитель и призеры Сателлита №2 будут определены жюри конкурса и объявлены в сентябре 2023 года.

Сателлит №2 одновременно являлся квалификационным этапом финальных испытаний конкурса «Экстренный поиск». По его итогам до финала допущено 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Уфы, Орла, Орехово-Зуева. Именно эти команды поборются за основной призовой фонд конкурса – 100 000 000 рублей.

Подробнее о конкурсе: https://rescue.upgreat.one/.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI