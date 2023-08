В ГУУ откроется предпринимательский класс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления вошёл в перечень образовательных организаций высшего образования, в которых в 2023/2024 учебном году будет реализовываться проект профессионального образования «Предпринимательский класс в московской школе».

Всего в перечне 12 столичных вузов. Таким образом Департамент образования и науки города Москвы оказывает ГУУ высокое доверие в реализации программы. О том, что это значит для ГУУ, рассказывают проректор Николай Михайлов и начальник отдела профориентационной работы Центра профессиональной ориентации Андрей Колчин.

— Что означает для ГУУ вступление в проект «Предпринимательский класс»?

Николай Михайлов:

«Государственный университет управления на самом деле уже давно добивался у Департамента образования и науки Москвы своего включения в программу предпринимательских классов. Наконец-то это официально произошло, мы стали одним из 12 вузов программы. Предпринимательский класс не будет относиться к Предуниверсарию, это отдельная тема. Квинтэссенция такая: мы теперь можем организовывать в подшефных школах официальные предпринимательские классы, а обучающиеся в них дети становятся нашими потенциальными абитуриентами. Как из Предуниверсария ученики к нам потом поступают, так и из этих классов будут поступать».

Андрей Колчин:

«Решением Департамента образования и науки города Москвы наш университет будет участвовать в проекте «Предпринимательский класс». Это означает, что вся та работа в рамках профориентации, которая проводилась с абитуриентами долгие годы, принимает официальный характер. Теперь нам будет проще сотрудничать со школами, потому что они обязаны работать с теми вузами, которые входят в программу. Пусть пока это только один сегмент, «Предпринимательский класс», а ещё есть медиакласс, педагогический, инженерный, медицинский, но для нас лёд тронулся и большое дело сделано. Теперь те школы, с которыми мы работали ранее, будут делать это на официальной основе, а ГУУ сможет углублять и расширять это сотрудничество, без проблем заходить в другие школы, чтобы к нам приходило и поступало большее количество школьников. Здесь открываются большие перспективы. И работа тоже предстоит немалая. Нам нужны ресурсы и кадровый потенциал».

— Как это будет организована работа класса?

Андрей Колчин:

«С 1 сентября к нам придут ученики из шести школ, которые с понедельника по пятницу будут заниматься на нашей базе, на площадке ГУУ. Преподаваться будут разные предметы, не только школьного компонента. Школы присылают свои запросы. Есть те, кто хотят, чтобы мы у них историю вели, как школа №1935, или обществознание, как Вешняковская школа. Но большинство предметов, скажем так, адаптированы к вузу: основы менеджмента, реклама и PR, основы предпринимательства – то, что называется введение в профессию для школьников. Само собой разумеется, что за этим стоит большая работа нашей учебной структуры, от составления расписания до подбора персонала. К сожалению, не каждый работник университета сможет и захочет работать со школьниками. Эту проблему тоже надо решать, какие кадры, какие персоналии будут реализовывать программу? Если в позапрошлом году у нас было две школы, в прошлом – три, то в этом уже шесть. А с тем решением, которое Департамент принял в нашу пользу, будет всё больше школ, которые будут просить нас организовать на их базе основы финансовой грамотности, основы предпринимательства. Мы тоже будем думать о расширении числа школ-партнёров, а это опять-таки ресурсы и кадры. Впереди очень серьёзная работа, а 1 сентября уже не за горами».

— Что для ГУУ даст реализация этой программы, кроме привлечения абитуриентов?

Андрей Колчин:

«Да, для нас школьник – это завтрашний студент. Но кроме того, мы работаем с педагогами. А это и повышение квалификации, и возможность совместных публикаций, научная работа, это выходы на магистратуру, аспирантуру вуза. Такие запросы из школ уже поступают. Те сотрудники, которые уже работают с нами, хотели бы для себя в профессиональном росте что-то получить. Равно как и для нас важно формировать тот пул, кадровую базу педагогов, которые смогут зайти и в студенческую, и в школьную аудиторию. Понятно, что мы не педагогический вуз, но нужно понимать, что образование начинается со школы, а дальше вуз, производство. Грамотные родители и подготовленные школьники уже сейчас задают вопросы, что даст диплом ГУУ? Не на гвоздик же его вешать. Нас уже просят знакомить с производственными базами, с теми местами, где будет проходить практика. То есть здесь уже идёт работа на стыке школьник-студент, который вскоре будет себя реализовывать в проектной деятельности. Соответственно для вуза это не только имиджевая составляющая и работа на бренд. Реализация проекта имеет непосредственное отношение к содержанию образовательного процесса, который строится в ГУУ».

— Планируется ли открытие других тематических классов из программы Департамента?

Николай Михайлов:

«Да, в дальнейшем мы планируем расширить программу и открыть другие классы, которые будут соответствовать методическим и кадровым возможностям ГУУ. Может быть педагогический или информационный. Главное на данный момент, что мы наконец вошли в эту когорту официальных вузов программы Департамента. Работы предстоит много, но препятствий для её реализации станет меньше, а значит открытие других классов вполне реально».

