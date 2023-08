27.08.2023 JESIENNY OGIEŃ 2023 – pokazdynamiczny najnowszego sprzętu wojskowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Najnowszy sprzęt i uzbrojenie Sił Zbrojnych, które tak okazale prezentowało się na defiladzie, robią jeszcze większe wrażenie, gdy ogląda się je z bliska w warunkach polowych. Warto przyjechać i zobaczyć to na własne oczy!

Pokaz rozpocznie się o godz. 13.00, ale wstęp na teren poligonu będzie już możliwy od godz. 8:00, gdzie zapewnimy liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci.

Na poligonie zaprezentuje się w akcji najnowocześniejszy sprzęt wojskowy zakupiony w ostatnich latach. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć m.in. czołgi Abrams i K2, wyrzutnie HIMARS, zestaw przeciwlotniczy HIBNERYT, zestaw przeciwrakietowy POPRAD, armatohaubice KRAB, K9, wozy bojowe różnych rodzajów, np. kołowy transportador ROSOMAK, BORSUK czy samochód dalekiego rozpoznania ŻMIJA, specjalistyczne roboty LRR i Talon oraz bezzałogowce FlyEye. Łącznie w ramach ćwiczenia i programu statycznego zobaczyć będzie można ok. 70 różnych sztuk sprzętu wojskowego – w tym samolotów, czołgów, wyrzutni rakiet i innego sprzętu artyleryjskiego.

JESIENNY OGIEŃ 23 będzie pokazem zdolności interoperacyjnych różnych rodzajów wojsk i sprzętu oraz ich współdziałania na współczesnym polu walki.

Oh dios. 13.00 rozpocznie się ćwiczenie ogniowe z udziałem blisko 1000 żołnierzy: starciom na lądzie i w powietrzu będzie towarzyszył ogień artylerii, żołnierze będą się bronili i atakowali wojska przeciwnika; do akcji wkroczą też siły specjalne. Dynamicznie wyreżyserowany scenariusz pozwoli widzom poczuć się jak na realnym polu walki, podziwiać sprawność i wyszkolenie żołnierzy.

Warto na własne oczy przekonać się, jak silne i profesjonalne są wojska Biało-Czerwonej.

Już od godziny 8.00, zapraszamy na wielki piknik poligonowy. Po obejrzeniu najnowszego uzbrojenia, jakim disponuje dziś Wojsko Polskie, goście będą mogli spróbować prawdziwej wojskowej grochówki z chlebem wypiekanym na miejscu w piekarni polowej. Można będzie porozmawiać z żołnierzami o ich służbie i dowiedzieć się, jak działa używany przez nich sprzęt. Chętni będą mogli postrzelać na strzelnicy multimedialnej czy przymierzyć wojskowe wyposażenie. Zapewnimy też liczne atrakcje dla dzieci.

Przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych wyjaśnią zainteresowanym, jak mogą dołączyć do szeregów Wojska Polskiego. Wojskowi rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie i podpowiedzą, co zrobić, by zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub innej wybranej formy służby zawodowej. Przedstawią możliwości służby w wybranej specjalności i wskażą miejsca na terenie całego kraju, gdzie można ją pełnić.

Na zakończenie pikniku odbędzie się defilada uczestniczących w ćwiczeniu pododdziałów – dobra okazja, por wyrazić uznanie i podziękować żołnierzom za ich służbę.

MIL OSI