26.08.2023 Niezwyciężeni w przestworzach – wystartował Salón Aeronáutico Radom

W sobotę (26 sierpnia br.) w Radomiu, szef MON wziął udział w oficjalnym rozpoczęciu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW Radom 2023 – „Niezwyciężeni w przestworzach”.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW Radom 2023 odbywają się w dniach 26 i 27 sierpnia 2023 roku na lotnisku w Radomiu i są przeprowadzane pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”. Wydarzenie poświęcone jest 90. rocznicy udanego przelotu kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim i ustanowienia rekordu świata odległości lotu.

Mówiąc o nowoczesnym wyposażeniu Wojska Polskiego, w tym sił powietrznych minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że obecnie zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa są realne.

– Żeby zatrzymać ten pochód rosyjskiej agresji, należy odstraszyć agresora tworząc silne Wojsko Polskie, w tym jeden z podstawowych rodzajów polskich Sił Zbrojnych RP, a więc polskie siły powietrzne

– podkreślił. Minister podkreślił, że Wojsko Polskie jest silniejsze z roku na rok, poprzez m.in. zwiększenie liczebne i wyposażenie.

– Podczas Air Show, obok FA-50, będziemy mogli podziwiać z biało-czerwoną szachownicą śmigłowce AW 101 zamówione w PZL Świdnik. Śmigłowce Black Hawk, zamówione w PZL Mielec. Polskie siły powietrzne się rozwijają. W przyszłym roku trafią do nich samoloty F-35, zamówione w 2020 r. Będziemy mogli podziwiać także śmigłowce Apache – właśnie negocjujemy warunki kontraktu na pozyskanie 96 śmigłowców uderzeniowych

– wyliczył szef MON.

W programie pokazów Air Show przewidziano pokaz dynamiczny oraz wystawę statyczną. W powietrzu będzie można zobaczyć m. in. blok pokazowy samolotów historycznych, zrzut skoczków – desant flagowy, paradę powietrzną z 19 formacji, pokaz pirotechniczny, pokaz ratownictwa SAR, pokaz Grupy Akrobacyjnej Żelazny, pokaz Zespołu Akrobacyjnego ORLIK, pokaz Red Bull Air Race, pokaz Demo Tiger Team i wiele innych. Podczas pokazów zaprezentują się samoloty i śmigłowce polskich sił powietrznych: F-16, FA-50, MiG-29, Su-22, M-28, Sokół, M-346, C-295, C-130 itd., jak również samoloty z zagranicy.

Dla miłośników militariów przygotowana została wystawa statyczna obejmująca sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów sił zbrojnych – od Wojsk Lądowych przez Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej po Marynarkę Wojenną, a także sprzęt którym dysponuje szkolnictwo wojskowe i wojska sojusznicze z NATO stacjonujące w Polsce. Będą to m. in. pierwsze bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2, AW-101, S-70i. Jest takżę makieta samolotu F-35 udostępniona widzom pokazów – każdy może wsiąść do kabiny. Ponadto nowoczesny sprzęt zakupiony w ostatnim czasie dla Wojska Polskiego – między innymi: K2 Czarna Pantera, M1A1 Abrams, K9 Thunder, systemy – HIMARS, PILICA oraz nowy BWP Borsuk i BAOBAB-K.

Agencja Mienia Wojskowego jest głównym organizatorem pokazów, a za część lotniczą i wystawę statyczną sprzętu wojskowego odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

