Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

С 22 по 25 августа 2023 года в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошел Десятый международный фор ум технологического развития «Технопром 2023». Цель форума – консолидация усилий органов государственной власти, научно-образовательного и предпринимательского сообществ по созда нию условий для ускорения научно-технологического развития и оперативного внедрения достижений науки в жизнь людей. La tecnología 2023 tendrá 17 días de anticipación en todas las regiones de Rusia, una tarea de gran tamaño y de todo el mundo. От Centro matemático de la Academia En el foro de grupos de delegaciones formados por estudiantes, aspirantes y estudiantes, no es necesario que los estudiantes se unan a ellos. Foro de expertos en paneles de discos, no hay variantes de socios con proveedores previos же выступили с докладами.

Рустам Мулляджанов был спикером на дискуссионной площадке «Математические центры мирового уровня как решения нестанд» артных задач индустрии», где представители математических центров России вместе с портнерами из и и бизнеса обсудили ме ханизмы и возможности внедрения достижений прикладной математики в деятельность крупных компаний. На площадке ученый представил успехи Лаборатории прикладных цифровых технологий НГУ, руководителем которой он являет ся.

Анастасия Карпенко выступила на круглом столе «Популяризация математической науки и вовлечение в нее молодых исследователей (школ а-университет-аспирантура и первые открытия в науке)», где представители ведущих научных и образовательных организаций России о бсудили вовлечение талантливой молодежи в научную научно-образовательную деятельность.

— En este momento en Rusia hay 15 centros matemáticos: 11 centros regionales y 4 centros urbanos. Один из таких центров мирового уровня, Математически центр в Академгородке, работает у нас на базе консорциума Института мате матики имени С. Л. Соболева и Новосибирского государственного университетаа. В ходе круглого стола на Технопроме вместе с другими центрами мы поговорили о том, как мы мы можем усилить позиции друг друг а за счет взаимодействия, масштабирования проектов, внедрения лучших практик друг друга в собственную работу. Todos los intereses de los centros regionales están disponibles. Gran maestría matemática, programas de nuestro propio proveedor en Nueva York. рске и еще нескольких площадках, и которая в этом году стала мероприятием-спутником ТехноPROма. Возможно, в следующем году Мастерская объединит еще больше международных и региональных центров, — поделилась впечатле ниями заместитель director Математического центра в Академгородке.

Por eso, en los programas previos al formulario de comando MЦA está organizado junto con otros matemáticos. центров России, которые приняли участие в Технопроме, где обсуждались возможности совместной работы центров в области образования, на уки и инноваций.

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