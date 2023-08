25.08.2023 Wzmacniamy system obrony powietrznej. Umowy offsetowe do II fazy programu WISŁA podpisane

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W piątek 25 sierpnia br. szef MON zatwierdził umowy offsetowe na elementy do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu w drugiej fazie programu Wisła.

Dzięki umowom offsetowym z firmami Raytheon i Lockheed Martin, których łączna wartość to ok. 1 miliard złotych, w Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze i produkcyjne wspierające system WISŁA, składający się m.in. z takich elementów jak radar LTAMDS i rakiety PAC-3 MSE.

– Doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują, że bardzo ważna jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy ponownie po 5 latach sfinalizować umowy offsetowe, które poprzedzają kolejną fazę naszej współpracy odnośnie pozyskania kolejnych baterii systemu Patriot na wyposażenie Wojska Polskiego. Dziękuję Agencji Uzbrojenia. Dziękuję panom prezesom – zarówno Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i firmy Raytheon i Lockheed Martin za bardzo dobrą współpracę, której efektem jest 13 zobowiązań offsetowych o wartości miliarda złotych

– mówił podczas spotkania minister Błaszczak.

Ważną częścią podpisanych umów jest włączenie polskich firm do grona certyfikowanych dostawców dla podmiotów amerykańskich. Jest to nie tylko okazja do skoku technologicznego w procesie produkcji, ale też możliwość tworzenia nowych rozwiązań w technologiach rakietowych wspólnie z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Wpłynie to znacząco na możliwości badawczo-rozwojowe i testowe polskiego przemysłu.

– Naszym celem było pozyskanie nowoczesnego uzbrojenia, ale naszym celem jest również zapewnienia bezpieczeństwa jeżeli chodzi o dostawy sprzętu i serwisowanie tego sprzętu. W związku z tym, polski przemysł zbrojeniowy będzie współprodukował pewne elementy do radarów dookólnych, radarów super nowoczesnych. Dotychczas korzystaliśmy z radarów strefowych. Teraz będą to radary dookólne, które trafią na wyposażenie razem z systemem PATRIOT. Polski przemysł zbrojeniowy będzie mógł rozwijać techniki rakietowe. W Zielonce, w WZE Zielonka, już rozpoczęliśmy budowę laboratorium. W związku z kolejnym zobowiązaniem offsetowym będziemy mogli rozwijać kompetencje polskiego przemysłu zbrojeniowego właśnie w tej jakże ważnej dziedzinie. Kolejne z zobowiązań offsetowych dotyczy możliwości produkcji paliwa na rzecz rakiet HIMARS. Teraz negocjujemy kolejną umowę w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w rakiety HIMARS, które fantastycznie sprawdzają na polu walki w ręku dzielnych Ukraińców. Czwarte zobowiązanie offsetowe dotyczy możliwości serwisowania, wsparcia eksploatacyjnego jeśli chodzi o samoloty F-16 i C-130. To wszystko jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa Polski. Jeszcze raz dziękuję, że mogliśmy to wszystko osiągnąć. To jest korzystne również dla Stanów Zjednoczonych. Włączenie polskiego potencjału w łańcuch dostaw tego nowoczesnego sprzętu, możliwość rozwoju tego sprzętu przez polskich naukowców, również sam fakt wzmocnienia bezpieczeństwa naszej Ojczyzny poprzez właśnie te działania stanowią bardzo ważny etap na drodze naszej współpracy

– zaznaczył szef MON.

Szef MON podkreślił, że offset jest zawsze inwestycją w bezpieczeństwo i rozwój polskiego przemysłu.

– Wykorzystujemy możliwości do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy zawsze wtedy, kiedy one są. W przypadku naszej współpracy z Lockheed Martin i Raytheonem mamy możliwości zainwestowania w polski przemysł zbrojeniowy, mamy możliwości włączenia polskiego przemysłu zbrojeniowego do łańcucha dostaw tych firm. Korzystamy z tych możliwości, inwestując w ten sposób w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

– dodał szef resortu obrony narodowej.

Podpisanie umów to kontynuacja procesu zapoczątkowanego w pierwszej fazie programu WISŁA. Minister Mariusz Błaszczak w marcu 2018 r. podpisał kontrakt na dostawę dwóch baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów Patriot w ramach I fazy Wisła. Wciąż trwają także negocjacje offsetowe z innym liderem przemysłu zbrojeniowego, przedsiębiorstwem Northrop Grumann, porozumienie z którym również zaowocuje znacznym transferem technologii.

