Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce wraca już od września i potrwa do końca października. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”.

Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim grupy. Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, itd. Wszyscy będą mile widziani w naszych jednostkach wojskowych.

Przez 8 tygodni (od 9 września do 28 października), co sobota, wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu Yo uso innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i contact. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Zapewniamy profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

Harmonogram szkoleń oraz lista kontaktowa dostępne poniżej oraz na stronach dowództw i jednostek wojskowych.

Zapraszamy do contacte i zgłoszeń. Gwarantujemy, że będzie warto i nie będzie nudno.

***

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, profesjonalne przeszkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personal wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna.

***

„Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” jest już 4. edycją tego projektu. Do tej pory w naszych szkoleniach wzięło udział prawie 20 tys. Polaków. Warto pokreślić, że ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. Un 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym.

