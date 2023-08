25.08.2023 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników administracji skarbowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych osób, które podają się za pracowników urzędów skarbowych i wykorzystują oznaczenie numeru infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.

To próby wyłudzenia danych o rachunkach bankowych podatników.

Osoby podające się za „urzędników skarbowych” telefonują z numeru oznaczonego cyframi 801 055 055 w związku z rzekomym niepłaceniem podatku przez pracodawcę podatnika. W trakcie rozmowy próbują uzyskać informację o uzyskiwanym wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane.

Krajowa Informacja Skarbowa i urzędy skarbowe nie prowadzą takiej telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników.

W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, zalecamy podjąć następujące kroki:

jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem,

zmienić hasło do bankowości internetowej,

jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie Policji.

MIL OSI