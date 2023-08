25.08.2023 Niebylec y Sędziszów Małopolski Primer Ministro Mateusz Morawiecki: realizujemy program sprawiedliwego rozwoju, który pozwala rozwijać się miejscowościom w całym kraju

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wyrównujemy poziom życia w gminach i powiatach

Dzięki m.in. Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych możemy wspierać lokalne społeczności, aby Polska rozwijała się równomiernie. El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził kompleks przedszkolno-żłobkowy w miejscowości Niebylec oraz boiska sportowe w Sędziszowie Małopolskim.

– Pokazujemy, że w ślad za naszą wizją zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju, idą środki oraz inwestycje, idą nasze czyny – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Programa Realizujemy, który pozwala rozwijać się miejscowościom w całym kraju – dodał.

Jak zaznaczył premier, rząd i samorząd tworzą razem bardzo dobre warunki do funkcjonowania dla rodziców i dzieci. – Dzieci są przyszłością narodu. Aby naród rósł w siłę, dzieci muszą móc się wychowywać – chodzić do żłobka i do przedszkola, nie tylko w Rzeszowie, Krakowie czy Warszawie, ale we wszystkich powiatach w Polsce – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Dofinansowanie wielu inwestycji w całym kraju, takich jak żłobki, przedszkola, biblioteki, remizy strażackie, obiekty sportowe czy kulturalne, było możliwe dzięki dobrej polityce rządu oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.

Realizujemy inwestycje bliskie ludziom

Chcemy wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich mieszkańców naszego kraju. Dlatego staramy się pomagać gminom i powiatom, aby mogły realizować inwestycje, które są potrzebne lokalnym społecznościom.

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki na przebudowę lokalnych dróg, doposażenie szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.

W ramach programu do budżetów gmin, powiatów i miast w całej Polsce trafiło ponad 13 mld zł na inwestycje bliskie ludziom.

• Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych – to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, które realizowane są przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Dzięki programowi, wspieramy zrównoważony rozwój naszego kraju. A nowe drogi, obiekty sportowe, wyremontowane szkoły, odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

• Wsparcie dla gmin popegieerowskich – w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wspieramy także gminy i powiaty popegeerowskie, które zostały zapomniane przez poprzednie rządy.

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to bezpieczne, nowoczesne drogi i infrastruktura drogowa.

Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja zadań dotyczących dróg gminnych i powiatowych.

• Mapa inwestycji – uruchomiliśmy interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, jakie inwestycje zostały sfinansowane ze środków publicznych w jego gminie – mapainwestycji.gov.pl.

Kompleks przedszkolno-żłobkowy con Niebylcu

Gmina Niebylec złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Przyznano jej kwotę 3 millones zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jedno z wyższych dofinansowań w województwie podkarpackim. Docelowo w przedszkolu opiekę znajdzie 150, a w żłobku 50 dzieci.

Boiska sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi con Sędziszowie Małopolskim

W 2022 p. otwarto nowoczesne boiska sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kansas. Piotra Skargi con Sędziszowie Małopolskim. Całkowity koszt inwestycji a 1,5 millones de PLN. Kwota ta została uzyskana przez powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu dofinansowaniu powstało: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do tenisa ziemnego oraz bieżnia.

MIL OSI