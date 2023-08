Экосистема воспитания: уважение личности и самореализация через действие

Source: MIL-OSI Russian Language News

Воспитание детей и молодежи — сложная задача, особенно в Москве, динамичном современном мегаполисе. Для ее успешного решения необходимы нешаблонные подходы, уважение педагогов и родителей к личности школьников и студентов. Важна также и готовность взрослых воспитывать личным примером. Эту тему обсудили на Московском урбанистическом форуме, в дискуссии принял участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Пленарное заседание «Экосистема воспитания: многообразие подходов и единство ценностей» открыл его модератор, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев. Он подчеркнул, что в России началось построение новой системы воспитания. Он предложил обсудить ключевые задачи и направления воспитания. «Хотелось бы, чтобы разговор был живым: если воспитывать под диктовку, это гарантированный провал», — обратился к он участникам дискуссии.

Начальник Департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Ирина Плещева отметила: в воспитании важен личный пример взрослых, пользующихся уважением детей и подростков. При этом важно учитывать особенности нынешних детей, в том числе их вовлечение в цифровую среду и открытость миру. Ирина Плещева также обратила внимание на умение нынешних детей использовать неформальные инструменты получения знаний, их склонность к риску. Она подчеркнула важность использования энергии детей и подростков, умения педагогов творчески использовать материалы для внеурочной работы. В последние годы государство обратило больше внимания на воспитательный элемент образования, в частности, в школах появились профильные советники директоров и уроки «Разговор о важном», получившие, по данным социологических опросов, высокую оценку школьников, родителей и самих педагогов. Школьникам важно обсудить отношения в коллективе и семье, найти свое место в обществе, отметила Ирина Плещева. Она предложила приглашать в школы состоявшихся выпускников, способных рассказать, как они стали профессионалами. Важным элементом воспитания, на ее взгляд, является формирование специальных пространств в школах, при этом их соавторами должны быть сами дети.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов подчеркнул: урбанистический форум построен вокруг человека и его потребностей, поскольку город без людей невозможен. Он рассказал, что примерами в его детстве были бабушка и дедушка, работавшие школьными учителями. Каждый эпизод взаимодействия с молодым человеком становится элементом его воспитания. «Как ты и с каким выражением лица к нему подошел и поздоровался или прошел мимо и не поздоровался — это тоже участие в воспитании. Мы должны понимать и принимать свою ответственность», — считает ректор НИУ ВШЭ. Воспитание, полагает он, неотделимо от жизни. Система образования, по мнению Никиты Анисимова, предполагает не только обучение, но и формирование человека для прекрасного города Москвы и замечательной страны России. «От того, как мы построим человека, во многом зависит их будущее», — сказал ректор ВШЭ. Он подчеркнул: экосистема образования и воспитания требует бережного обращения, важно не повредить ее. Он сравнил ее с природными экосистемами, где неумышленная небрежность, например поездка на квадроцикле по тундре, может привести к тяжелым последствиям. Никита Анисимов сообщил: недавний опрос в университете показал высокий запрос студентов на самореализацию через действие. Он подчеркнул, что созданный по поручению президента модуль «Обучение служением» позволит отойти от привычного классно-урочного формата. В ходе него молодой человек реализует важные для страны проекты. «Это не дополнительное образование, а жизнь как служение обществу», — подчеркнул ректор. Важно, чтобы запрос на социально значимое действие был реализован молодежью при поддержке наставников. Никита Анисимов рассказал о проекте «Открываем Россию заново», который реализуется вместе с платформой «Россия — страна возможностей». Студенты в каникулы восстанавливали храмы в глубинке, готовили туристические маршруты для регионов. «Они так проводят свои летние каникулы, они себя вкладывают в нашу страну», — отметил ректор НИУ ВШЭ. «Открываем Россию заново» — это пример взаимодействия, «которое мы называем воспитанием». Ректор также сообщил, что группа студентов Вышки стажируется в правительстве в рамках проекта «ГосВышка». Они хотят применить свои знания и навыки на госслужбе, встречаются с менторами, стремятся вложиться в госслужбу. Сейчас совместные инициативы Вышке предлагают многие НКО, ректорат изучает их, так как различные проекты развития профессиональных навыков и создания команд единомышленников важны для университета, поскольку формируют образование через действие. «И это действие мы должны всячески поддерживать и профессионально направлять», — подытожил Никита Анисимов. Отвечая на вопрос модератора о наиболее впечатляющем личном примере педагога, ректор НИУ ВШЭ рассказал о доме пионеров в Донецке, где юные радиолюбители, несмотря на тяжелую обстановку в городе, регулярно посещают студию, поддерживают ее в рабочем состоянии и регулярно связываются со своим преподавателем, находящимся на линии фронта.

Руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков подчеркнул, что в работе в столице приходится учитывать многонациональное и поликонфессиональное население города, специфику отдельных районов, влияющую на особенности воспитательной работы. «Город большой, живой, он очень активно развивается. Есть огромный выбор, куда пойти, чем заняться и с кем встретиться. Здесь есть и свой вызов», — сказал Александр Молотков. Он сообщил, что в электронном дневнике есть календарь событий, помогающий детям, родителям и учителям правильно ориентироваться в происходящем в городе. Однако обилие событий и высокая конкуренция в столице создает определенные проблемы, в том числе риск одиночества в большом городе. Важно также воспитать в детях готовность к принятию решений, ответственности за них. «Москва — современный и высокотехнологичный город. Решения, которые мы будем предлагать для воспитания горожан и граждан, не должны быть кондовыми, они должны соответствовать столице, должны быть, если хотите, модными», — сказал Александр Молотков. При этом при разработке воспитательных инициатив следует учитывать мнение самих детей и семей. «Если мы будем подходить с шаблонными решениями, вряд ли что-то хорошее получится. Если говорить о воспитании, это, наверное, самое сложная и важная тема, поскольку она касается души ребенка, что сложнее всего сформировать. Никакой репетитор здесь не поможет. Это долгая и кропотливая работа», — подчеркнул руководитель Департамента образования Москвы. В этой работе, уверен Александр Молотков, важно избежать профанации и одновременно предубеждения к молодежи, уверенности в ее гражданской незрелости. Эти представления распространены с незапамятных времен, отметил Молотков, подтвердив это цитатами из древнегреческих авторов.

Ректор РАНХиГС, руководитель платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул: измерить эффективность воспитания — очень сложная задача, один из возможных вариантов — восприятие человеком своих возможностей для самореализации. По данным социологов, с момента начала работы платформы доля считающих, что они могут самореализоваться в профессии и общественной жизни, выросла с 37% в 2017 году до 81% в 2023 году. «Это во многом результат работы учителей, директоров школ и тех, кто общается с молодежью», — считает Комиссаров. Также серия конкурсов показала: люди, которых считали индивидуалистами и карьеристами, стремятся помогать другим, что ярко проявилось в период пандемии и гуманитарных акций последних лет. «Это неизмеримая оценка воспитания, когда люди стремятся приносить пользу городу, району и людям вокруг», — считает ректор РАНХиГС. В завершение сессии Антон Молев поблагодарил участников за содержательные и неравнодушные выступления. Отвечая на вопросы журналистов после сессии, Никита Анисимов отметил важность проведения форума. «Мы показываем стране и всему миру, как динамично и разумно развивается наша столица», — сказал ректор НИУ ВШЭ. Он подчеркнул важность передачи опыта работы столичной системы образования в регионы. «Через школы, через университеты, через систему дополнительного образования созданы широкие возможности развития, которые сконцентрированы вокруг человека и показаны на форуме», — подытожил Никита Анисимов.

