Финансовые новости: О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии Б-1-250 с 28 августа 2023 года

На основании письма, полученного от Банка ВТБ (ПАО) и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централизованным учетом прав серии Б-1-250 Банка ВТБ (ПАО)

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-250 Идентификационный/регистрационный номер выпуска 4B02-250-01000-B-001P от 22.09.2021 Дата начала размещения 13 сентября 2023 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

(Расчеты: Рубль) Предварительный сбор заявок Дата активации: 13.09.2023

Время активации: 10:00

Расписание предварительного сбора заявок:

Код расчетов: T0

Дата начала периода сбора заявок: 28.08.2023

Дата окончания периода сбора заявок: 08.09.2023

Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 – 18:30

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 13.09.2023 , осуществляется в момент подачи такой заявки.

Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.

Продавцом Биржевых облигаций выступит Банк ВТБ (ПАО) (идентификатор в системе торгов – MC0003300000) (далее – Продавец).

Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.

Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:

? дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);

количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);

код расчетов;

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;

цена в процентах от номинальной стоимости.

Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:

количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);

код расчетов;

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;

цена в процентах от номинальной стоимости.

Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций (13.09.2023 ). Объем выпуска (в валюте номинала) 1 000 000 000 Торговый код RU000A103U51 ISIN код RU000A103U51 Дата окончания размещения 13.09.2023 Код расчетов T0 Время проведения торгов Время проведения торгов в дату начала размещения:

период сбора заявок: 10:00 – 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.

После окончания периода удовлетворения:

период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 – 18:30.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.



