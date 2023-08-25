Финансовые новости: О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии Б-1-250 с 28 августа 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На основании письма, полученного от Банка ВТБ (ПАО) и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централизованным учетом прав серии Б-1-250 Банка ВТБ (ПАО)
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-250
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-250-01000-B-001P от 22.09.2021
|Дата начала размещения
|13 сентября 2023 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Предварительный сбор заявок
|Дата активации: 13.09.2023
Время активации: 10:00
Расписание предварительного сбора заявок:
Код расчетов: T0
Дата начала периода сбора заявок: 28.08.2023
Дата окончания периода сбора заявок: 08.09.2023
Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 – 18:30
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 13.09.2023 , осуществляется в момент подачи такой заявки.
Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.
Продавцом Биржевых облигаций выступит Банк ВТБ (ПАО) (идентификатор в системе торгов – MC0003300000) (далее – Продавец).
Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:
? дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);
количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
код расчетов;
прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
цена в процентах от номинальной стоимости.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:
количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
код расчетов;
прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
цена в процентах от номинальной стоимости.
Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций (13.09.2023 ).
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|1 000 000 000
|Торговый код
|RU000A103U51
|ISIN код
|RU000A103U51
|Дата окончания размещения
|13.09.2023
|Код расчетов
|T0
|Время проведения торгов
|Время проведения торгов в дату начала размещения:
период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 – 18:30.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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