Финансовые новости: О вступлении в силу внутренних документов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Информируем, что с 28 августа 2023 года устанавливаются:
1. Дополнительные условия проведения торгов на рынке облигаций ПАО Московская Биржа.
2. Дополнительные условия проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.
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