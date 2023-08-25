Финансовые новости: О вступлении в силу внутренних документов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем, что с 28 августа 2023 года устанавливаются:

1. Дополнительные условия проведения торгов на рынке облигаций ПАО Московская Биржа.

2. Дополнительные условия проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.

Тексты Документов размещены на странице Московская Биржа | Рынки (moex.com).



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI