Финансовые новости: Об изменении лотов премиальных опционных контрактов на валютные пары

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Обращаем внимание, что с 19:05 25 августа 2023 г. на срочном рынке изменяются параметры лота премиальных опционов на валютные пары “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль” и “китайский юань – российский рубль” с 1000 до 100.

Наименование

контракта Лот Стоимость шага цены премии Текущее значение с 19:05 25 августа 2023 г. Текущее значение с 19:05 25 августа 2023 г. Опцион на курс валют USD/RUB 1000 USD 100 USD 1 руб. 0,1 руб. Опцион на курс валют EUR/RUB 1000 EUR 100 EUR 1 руб. 0,1 руб. Опцион на курс валют CNY/RUB 1000 CNY 100 CNY 1 руб. 0,1 руб.



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