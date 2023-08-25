Финансовые новости: Об изменении лотов премиальных опционных контрактов на валютные пары

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Обращаем внимание, что с 19:05 25 августа 2023 г. на срочном рынке изменяются параметры лота премиальных опционов на валютные пары “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль” и “китайский юань – российский рубль” с 1000 до 100.
|Наименование
контракта
|Лот
|Стоимость шага цены премии
|Текущее значение
|с 19:05 25 августа 2023 г.
|Текущее значение
|с 19:05 25 августа 2023 г.
|Опцион на курс валют USD/RUB
|1000 USD
|100 USD
|1 руб.
|0,1 руб.
|Опцион на курс валют EUR/RUB
|1000 EUR
|100 EUR
|1 руб.
|0,1 руб.
|Опцион на курс валют CNY/RUB
|1000 CNY
|100 CNY
|1 руб.
|0,1 руб.
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