Финансовые новости: Группа “Московская биржа” начинает расчет ежедневного индекса сахара

25 августа 2023 года Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу “Московская Биржа”) начинает расчет и ежедневную публикацию нового семейства национальных ценовых индикаторов – ежедневных региональных индексов рынка сахара.

Новые индексы дополняют существующую на НТБ группу еженедельных региональных внебиржевых индикаторов.

НТБ будет ежедневно рассчитывать три индекса. Первый будет отражать стоимость сахара в Центральном федеральном округе, второй – в Приволжском, третий – одновременно в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

С 25 августа начинается расчет и публикация индекса, отражающего цену сахара в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (код индекса SUGAROTCSOU). Индексы Центрального и Приволжского федеральных округов будут запущены позднее, по мере увеличения производства сахара в этих регионах в новом сезоне.

Индексы будут рассчитываться на базе внебиржевых договоров, регистрируемых на НТБ участниками рынка, и отражать среднюю за день цену внебиржевых договоров купли-продажи сахара. В расчете учитываются сделки, заключенные на условиях отгрузки с заводов и заводских складов на условиях предоплаты.

Никита Захаров, директор НТБ:

“Методика расчета ежедневных индексов сахара – результат нашего плодотворного взаимодействия с Союзом сахаропроизводителей России и активного участия ведущих производителей сахара. Новые индексы смогут использовать в своей работе все участники рынка как ценовые ориентиры на таком динамичном рынке, как сахарный. Рассчитывать индекс на ежедневной основе нам позволяет высокая степень автоматизации процедур подачи отчетов о внебиржевых сделках и хорошее качество данных на стороне участников. Так, например, только за июль этого года было зарегистрировано более пяти тысяч внебиржевых сделок с сахаром. В дальнейшем мы планируем предложить этот индекс в качестве базового актива для фьючерсного контракта на срочном рынке Московской биржи, что расширит возможности участников по страхованию ценовых рисков”.

Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизводителей России:

“Разработка национальных ценовых индексов на товарных рынках включена в “дорожную карту” развития биржевой торговли, которая утверждена правительством Российской Федерации. По нашему мнению, расчет и публикация ежедневных индексов позволят формировать реальную оценку текущей ситуации на внутреннем рынке и могут быть использованы как при реализации сахара по долгосрочным контактам, так и для закупки сахарной свеклы у сельхозтоваропроизводителей, заменив используемые в настоящее время на рынке данные, публикуемые аналитическими агентствами”.

Значения индексов рынка сахара ежедневно размещаются на сайтах НТБ – www.namex.org и Союза сахаропроизводителей России – http://www.rossahar.ru.

НТБ – Акционерное общество “Национальная товарная биржа” (НТБ, входит в группу “Московская Биржа”) учреждено в 2002 году (лицензия биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выдана Центральным Банком Российской Федерации). Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка в России. С 2002 года НТБ принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.В настоящее время НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.



