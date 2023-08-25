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Финансовые новости: График проведения торгов валютой на Московской бирже 1 – 30.09.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

01.09.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

UZS_TODTOM
UZSRUB_TOD

04.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

EURUSD_TOD
EURUSDTDTM
USDRUB_TOD
USD_TODTOM
USDAMDTDTM
USDAMD_TOD
USDCNYTDTM
USDCNY_TOD
USDHKDTDTM
USDHKD_TOD
USDKGSTDTM
USDKGS_TOD
USDKZTTDTM
USDKZT_TOD
USD_TDSTMS
USDRUB_TDB
USDRUB_TDS
USDTJSTDTM
USDTJS_TOD
USDTRYTDTM
USDTRY_TOD
USDZARTDTM
USDZAR_TOD

21.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

AMD_TODTOM
AMDRUB_TOD
CNY_TOM1W
USDAMDTDTM
USDAMD_TOD

22.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
25.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

USDZARTDTM
USDZAR_TOD
ZAR_TDSTMS
ZAR_TODTOM
ZARRUB_TDS
ZARRUB_TOD

29.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

CNYRUB_TOD
CNY_TDSTMS
CNY_TODTOM
CNYRUB_TDS
USDCNYTDTM
USDCNY_TOD

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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