Финансовые новости: График проведения торгов валютой на Московской бирже 1 – 30.09.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

01.09.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

UZS_TODTOM UZSRUB_TOD

04.09.2023Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

EURUSD_TOD EURUSDTDTM USDRUB_TOD USD_TODTOM USDAMDTDTM USDAMD_TOD USDCNYTDTM USDCNY_TOD USDHKDTDTM USDHKD_TOD USDKGSTDTM USDKGS_TOD USDKZTTDTM USDKZT_TOD USD_TDSTMS USDRUB_TDB USDRUB_TDS USDTJSTDTM USDTJS_TOD USDTRYTDTM USDTRY_TOD USDZARTDTM USDZAR_TOD

21.09.2023Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

AMD_TODTOM AMDRUB_TOD CNY_TOM1W USDAMDTDTM USDAMD_TOD

22.09.2023Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

25.09.2023Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

USDZARTDTM USDZAR_TOD ZAR_TDSTMS ZAR_TODTOM ZARRUB_TDS ZARRUB_TOD

29.09.2023Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

CNYRUB_TOD CNY_TDSTMS CNY_TODTOM CNYRUB_TDS USDCNYTDTM USDCNY_TOD

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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