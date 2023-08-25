Финансовые новости: График проведения торгов валютой на Московской бирже 1 – 30.09.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
01.09.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|UZS_TODTOM
|UZSRUB_TOD
04.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|EURUSD_TOD
|EURUSDTDTM
|USDRUB_TOD
|USD_TODTOM
|USDAMDTDTM
|USDAMD_TOD
|USDCNYTDTM
|USDCNY_TOD
|USDHKDTDTM
|USDHKD_TOD
|USDKGSTDTM
|USDKGS_TOD
|USDKZTTDTM
|USDKZT_TOD
|USD_TDSTMS
|USDRUB_TDB
|USDRUB_TDS
|USDTJSTDTM
|USDTJS_TOD
|USDTRYTDTM
|USDTRY_TOD
|USDZARTDTM
|USDZAR_TOD
21.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|AMD_TODTOM
|AMDRUB_TOD
|CNY_TOM1W
|USDAMDTDTM
|USDAMD_TOD
22.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
25.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|USDZARTDTM
|USDZAR_TOD
|ZAR_TDSTMS
|ZAR_TODTOM
|ZARRUB_TDS
|ZARRUB_TOD
29.09.2023Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|CNYRUB_TOD
|CNY_TDSTMS
|CNY_TODTOM
|CNYRUB_TDS
|USDCNYTDTM
|USDCNY_TOD
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.