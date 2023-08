Финансовые новости: Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с опционами (25.08.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с опционами1 на организованных торгах (далее — Опционы). Решетников Алексей Владимирович с 27.04.2022 по 16.05.2022 совершал операции по брокерским счетам Клевцовой Екатерины Александровны и Степановой Ольги Васильевны, которые привели к существенным отклонениям объема торгов Опционами.

Согласно выводам проверки, указанные операции с Опционами относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

Таким образом, Клевцова Е.А., Степанова О.В. и Решетников А.В. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Клевцовой Е.А., Степановой О.В. и Решетникову А.В. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении ряда указанных лиц также приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по торговым счетам.

Кроме того, Банк России аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные Решетникову А.В.

1 Маржируемые опцион пут на фьючерсный контракт на золото (GD1700BR2), опцион колл на фьючерсный контракт на золото (GD2700BF2, GD2720BF2), опцион пут на фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль (Si74000BP2D, Si68000BQ2B), опцион колл на фьючерсный контракт на курс евро / доллар США (ED1.1BF2), опционы колл и пут на фьючерсные контракты на нефть Brent (BR115BE2C, BR111BE2A, BR92BQ2A), опцион колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI100000BD2D).

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI