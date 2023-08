Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 31 августа по 2 сентября 2023 года в Московском молодёжном центре «Планета КВН» пройдут игры 1/8 финала Московской студенческой лиги «Молодёжь Москвы», в одной из которых сыграет команда КВН из ГУУ «Фильдеперсовые».

Весной в столице прошёл Фестиваль лиги вузов и ссузов КВН «Молодёжь Москвы». Среди участников 45 команд прошли отбор в Московскую студенческую лигу «Молодёжь Москвы». Теперь они встретятся в 1/8 финала, где в течение шести игр будут демонстрировать свой талант и чувство юмора. За проход в следующий этап будут бороться молодые команды из вузов и ссузов Москвы и Подмосковья, а также гости из Белгорода, Тулы, Ижевска и других городов. Выступления команд оценят члены жюри, среди которых известные квнщики из Высшей и Премьер-лиги Международного союза КВН, а также партнёры мероприятия.

«Что как не юмор помогает нам в жизни? Наши ребята стараются развиваться разносторонне, они участвуют в подобных конкурсах и при этом не забывают добиваться успехов в учёбе. Навыки, которые они получают при подготовке своих выступлений, являются хорошей базой для построения карьеры», — поделилась руководитель Проектного офиса «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина.

Чтобы оформить бесплатный билет и стать зрителем, необходимо пройти небольшую регистрацию.

Расписание игр и составы их участников можно посмотреть на официальном сайте структуры лиг Москвы и Подмосковья. «Фильдеперсовые» из ГУУ играют 31 августа в 16:00. Приходите поддержать наших и зарядиться позитивом перед началом учебного года.

Московская студенческая лига «Молодёжь Москвы» проводится при поддержке Проектного офиса «Молодёжь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

