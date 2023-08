Source: MIL-OSI Russian Language News

En las ramas X Meждународного форума технологического развития «Технопром 2023» состоялся круглый стол, посвященный вопросам и акту альным проблемам сферы биомедицины и биофармации. Expertos en seguridad informática, cómo utilizar nuevas tecnologías en el trabajo y mejorar la calidad de imagen дставителей Новосибирского научного центра в области онколитических вирусов, использования макрофагов в терапии различных заболеваний и др., а также текущие кадровые потребности отрасли и возможности для их обеспечения. Старший преподаватель Facultad de Derecho de la Universidad de Novosibirsk Sergey Седых рассказал о накопленном опыте Новосибирского научного центра в части работы со школьниками студентами, которые заинтер есованы в построении карьеры в области biomediziny, biotehnology, bioinformáticos.

— По всей стране развиваются открытие-ориентированные программы, и в них участие принимают тысячи школьников. Formatos que no incluyen lecciones ni sesiones de seminarios, ya que en nuestra escuela se incluyen temas interesantes. дованиями из-за того, что они сами сделали научное открытие, очень перспективны.

Muchas personas pueden disfrutar de sus talentos con estudiantes de 6 clases y más. В прошлом году Президент дал распоряжение (поручение) содействовать развитию научного волонтерства, которое раньше называлось гражда нской наукой, привлекать детей и молодежь к сбору и анализу научных данных. En el programa de 14 meses de proyectos, la Fundación «Obrasovanie» reparte entre 6.000 personas y 62 regiones, todas ellas distribuidas.

Palabra:

У НГУ с фондом «Образование» в этом году был еще один совместный проект, направленный на усиление взаимодействия между студе нтами и школьниками, заинтересованными в научных исследованиях. EstoProyecto «Наставничество», поддержанный грантом Росмолодежи. В обучении студентов и сопровождении школьных проектов университету и фонду помогали специалисты Передовой инженерной школ ы НГУ и платформы «Академия наставников» Фонда «Сколково».

Седых отметил, что одним из успешных проектов ученых ННЦ, направленных одновременно на выявление талантов и научное волонте рство, является программа «Всероссийский атлас почвенных микрооорганизмов», поддержанная грантом Минобрнауки РФ. Entre estos, alrededor de 3.000 dólares y alrededor de 10.000 dólares, en segundos ученые ищут ферменты для геномного редактирования, бактериофаги и другие продуценты.

Más información sobre el programa de desarrollo de nuevas funciones de 2018 ады «Геномное редактирование», который является самым популярным профилем среди школьников and студентов в естественных науках, а также Los programas populares para estudiantes utilizan IT y programas informáticos internos. El último viaje escolar con este dios прошел в НГУ. Еще одна активность, направленная на выявление талантов в области биотеха, – это Августовская школа синтетической биологии, которая прошла в рамках летнего инженерного интенсива Технохак от ПИШ НГУ. No hay muchos estudiantes con 25 estudiantes y 20 regiones.

— В рамках Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия» мы сотрудничаем с другими ПИШ and работаем над привлечением абитуриентов и студентов En los programas y programas profesionales, en los programas de formato anteriores (prim.: когда студенты не просто ходят на п ары и слушают лекции, а проводят время в лабораториях, работают над реальными задачами и постоянно обмениваются опытом и нарабо тками). В рамках программы «Приоритет 2030» мы также создали единственную в России программу Цифровой кафедры по направлению «Технол» огии управления свойствами биологических объектов». Ролики смотрят не только студенты, участвующие в олимпиадах, но и школьники, которые уже со школьной скамьи осваивают знания в об Últimas bioinformáticas, programas en Python y programas de programación de terceros, — добавил Сергей Седых.

Из других инизиатив и проектов, которые направлены на создание and развитие экосистемы выявления талантов для биотеха, сследовате ль озвучил издание учеными ННЦ учебника «Введение в молекулярную генетику», научно-популярные ролики о генетике, опубликованные в ramitasProyecto Easy Genetics, олимпиаду для студентов «Я — профессионал» en el perfil «Biología y bioinformación».

Ученый подчеркнул, что все эти проекты активно поддерживаются правительством региона. Por ejemplo, при содействии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и регионального сентра «Альтаир» новосибирские школьни ки имеют возможность получить дополнительные навыки опыт как в олимпиадах, так и проектной деятельности. Si esto no es necesario realizar estudios en universidades o institutos en laboratorios o en organizaciones prácticas вать свои исследования.

— Надеемся, что эти инициативы, в том числе создание российского конкурса наподобие международного iGEM, будут поддержаны М инистерством науки и высшего образования РФ и биотех-копаниями страны, чтобы необходимые для сферы таланты и дальше выявлялись в таком формате, — подытожил Седых.

