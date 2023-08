Роман Байбиков стал модератором на Городском педагогическом совете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Директор Института среднего профессионального образования Роман Байбиков провёл один из блоков пленарной дискуссии на заседании ежегодного Городского педагогического совета в БКЗ «Октябрьский».

В традиционном педагогическом совещании участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, генеральный директор группы компаний «Просвещение» Наталья Третьяк, руководители администрации города, директора и преподаватели высших и средних образовательных учреждений, руководители предприятий. Обсуждались итоги прошедшего учебного года и основные задачи на предстоящий.

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам встречи по видеосвязи: Благодарю педагогическое сообщество, наших учителей и наставников за ваших учеников, за вашу неизменную веру в Россию и за то, что вы передаёте ученикам эту веру .

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил учителей с Годом педагога и наставника, поблагодарил за труд и проинформировал о ближайших нововведениях: В прошлом году федеральным законом были утверждены обновлённые общеобразовательные программы, единые для всех школ. По всем учебным предметам до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники. Также принята единая федеральная программа воспитания. Но к её реализации нельзя относиться, формально, важно найти подход и заинтересовать ребят. Большую роль здесь играют советники директоров по воспитанию. Ещё один приоритет — с нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума в 6–11 классах еженедельно по четвергам будут проходить занятия по профориентации “Россия — мои горизонты” .

Выбор школьниками будущих профессий — один из ключевых вопросов, которым было уделено внимание на педсовете. Сегодня акцент делается на то, чтобы раньше познакомить ребят с востребованными на рынке труда специальностями, помочь им овладеть полезными навыками и компетенциями, дать возможность начать самим зарабатывать деньги после школы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в этом году 154 школы выиграли гранты на создание предпрофессиональных лабораторий, благодаря которым дети могут получить востребованные профессии уже в школе. На эту программу город выделил более трёх миллиардов рублей, более 100 высокотехнологичных предприятий и вузов стали партнёрами школ. И вот результат — в 2023 году 500 школьников получат документ о первой профессии.

Каждый год правительство Санкт-Петербурга увеличивает количество бюджетных мест в средних профессиональных учреждениях, что помогает решать задачу подготовки квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики. Об этом говорили участники дискуссии, которую провёл директор Института среднего профессионального образования СПбПУ, директор Естественно-научного лицея Роман Байбиков.

Главная задача Политеха — подготовка инженеров, конструкторов, технических специалистов, а чтобы чувствовать запрос экономики, университет тесно взаимодействует с компаниями разного профиля , — рассказал модератор.

Один из примеров такого взаимодействия — сотрудничество Политеха с АО «Силовые машины». По видеосвязи к дискуссии подключился начальник турбинного производства Ленинградского Металлического завода (одного из предприятий компании) Илья Егоров: В 2022 году наша компания стала опорным предприятием в программе “Профессионалитет”. Сейчас у нас трудится 127 учеников и 14 студентов-практикантов. Приходя к нам на практику, ребята понимают, чем могут в перспективе заниматься на предприятии, а мы присматриваемся, насколько с ними можем сработаться, и по окончании практики заключаем трудовой договор. По завершению практики мы выплачиваем им подъёмное пособие в размере 35 тысяч рублей .

Илья Егоров передал слово Александру Ламыкину, который работает теперь специалистом отдела технической подготовки производства. «Когда я выбирал специальность, я даже не думаю, что сразу попаду на „Силовые машины“, — поделился молодой человек. — Меня вдохновляет то, что я принадлежу к многотысячной команде, которая производит огромные турбины для энергетики, выполняет сложнейшие проекты».

В Санкт-Петербурге больше 100 колледжей. Каких специалистов и в каких количествах должны готовить средние учебные заведения? Такой вопрос адресовал Роман Байбиков председателю комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кириллу Соловейчику. «„Силовым машинам“ удалось с колледжами выстроить баланс между практической и учебной частями. Примеры такого взаимодействия нужно распространять на всех, — считает глава комитета. — Проанализировав дисбалансы, которые есть между заводами и учреждениями среднего-профессионального образования, мы доработали наши информационные системы и видим теперь потребности каждого предприятия в разрезе всех основных специальностей. Эти данные помогают формировать контрольные цифры приёма, которые мы увеличили в два раза в прошлом и в этом году».

Роман Байбиков поблагодарил правительство города за возможность увеличить приём на бюджетные места и обратился с вопросом к Александру Беглову: За счёт контрольных цифр приёма от города мы увеличили набор на специальности информационных направлений. Но остро стоит вопрос с квалифицированными рабочими. Чтобы кратно увеличить их подготовку, нужно оборудование, дополнительные площади. Осенью в Петербурге пройдёт чемпионат по профессиональному мастерству, город закупает оборудование к чемпионату на миллиард рублей. Как планируется распорядиться этим оборудованием после чемпионата?

Чемпионат очень важен, чтобы ребята могли потренироваться, поучиться, поэтому мы идём на такие затраты. Мы закупаем оборудование, чтобы потом можно было его использовать. Думаем создать коллективный центр доступа, который даст возможность проходить там практику по тем или иным профессиям , — рассказал губернатор.

Участники педсовета также обсудили вопросы обновление городской образовательной среды, строительства новых школ и детских садов, воспитания молодёжи, поддержки учителей и даже корпоративного школьного стиля. Мероприятие завершилось чествованием педагогических династий Санкт-Петербурга, вручением знака «За верность профессии», медали Ушинского, памятного знака «350 лет Петру Великому», нагрудного знака «Почётный наставник».

