Профориентационный марафон в Политехе впервые собрал более 120 китайских школьников!

21 августа 2023 года подошёл к концу Профориентационный марафон для китайских абитуриентов, организованный Высшей школой международных образовательных программ.

Основная задача Профориентационного марафона — знакомство китайских школьников старших классов, планирующих поступать в СПбПУ, с тем, как устроен Политехнический университет, какие образовательные и научные возможности он предлагает иностранным студентам, в какой обстановке проходят занятия, исследовательская деятельность и внеаудиторные активности.

«Профориентационный марафон стал поистине знаковым мероприятием, — подчеркнул проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев. — Он позволил возобновить утраченные в период пандемии традиции проведения очных ознакомительных визитов, которые способствуют привлечению в СПбПУ талантливых иностранных абитуриентов».

Тем более, что мероприятие такого масштаба проводилось в Политехе впервые. В соответствии с интересами каждой группы, к участию в марафоне были привлечены представители ряда институтов и центров, а также Музея истории Политеха . Разумеется, для каждой группы преподаватели ВШ МОП провели мастер-классы по русскому языку и культуре. Для кого-то из китайских абитуриентов это было первым знакомством с русском языком, кто-то смог усовершенствовать свои языковые навыки.

Каждую группу «марафонцев» сопровождали представители команды волонтёрской службы « TutorForces ». Так что китайские ребята в неформальной обстановке смогли наладить новые дружественные связи и убедиться в том, что в университете созданы все условия для комфортной адаптации иностранцев к новой культурной среде.

Одна из инициаторов марафона, директор департамента проектов Ассоциации образования провинции Цзянсу г-жа Бао Яньли отметила: Данное мероприятие стало важным шагом к развитию и углублению партнерских связей СПбПУ с образовательными учреждениями Китая. Мы надеемся, что оно послужит повышению качества подготовки китайских студентов в Политехническом университете и в России в целом .

