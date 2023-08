Профессор Алексей Степанов о комплексном подходе ГУУ к образованию специалистов автомобильной отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21-24 августа 2023 года в Москве прошла Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow. В её рамках состоялся один из наиболее значимых международных форумов автоиндустрии нашей страны – Конвенция РОАД – в котором приняли участи представители кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления.

Заключительный день Конвенции РОАД был посвящён подготовке кадров для автомобильной отрасли и обсуждению лучших практик развития персонала. Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов представил доклад «Об особенностях подготовки кадров для автомобильной сферы в ГУУ». Профессор рассказал о развитии инженерно-управленческого образования, проектном обучении, участии студентов вуза в проекте Единая база практики РОАД.

Президент РОАД, генеральный директор компании БН-Моторс Алексей Подщеколдин подчеркнул важность популяризации автомобильных профессий, унификации требований к кадрам, развитии конкурсов профессионального мастерства по направлениям.

Эксперты единогласно отмечали острый дефицит кадров в отрасли. Позже Алексей Степанов дал комментарии относительно работы форума и образования в автомобильном бизнесе.

«На Конвенции РОАД было отмечено развитие всех видов образования, которые есть в автомобильном бизнесе. Однако, если в сфере среднего профессионального образования намечены чёткие программы по специализации, то в высшем пока нет общей устоявшийся концепции. В связи с этим развитие идёт по ряду направлений: техническое, инженерно-управленческое, управленческое. Но что интересно, все эти направления уже объединены в программах ГУУ, потому что мы делаем упор не на развитии одного компонента, технического или сервисного, а как раз подходим к подготовке специалистов комплексно, чтобы студент затем мог выбрать направление своей будущей работы».

Кроме того, Алексей Степанов отметил, что на сегодня бизнес всё ещё недостаточно участвует в привлечении учебных заведений и студентов в свои проекты.

«Привлекательность труда обуславливается не только заработной платой. Если сфера интересна для соискателя, то он остановит свой выбор именно на ней. Это что касается выпускников базового уровня образования. В дальнейшем, есть магистратура. В нашем вузе она управленческая, которая позволяет совершенствовать профессиональные компетенции специалиста как руководителя. Ловушка бизнеса, на мой взгляд, заключается в том, что, получая от нас специалиста базового уровня, компании занимаются развитием конкретных функциональных навыков, считая, что тем самым доводят человека до уровня суперспециалиста. Мне кажется, куда важнее развивать общее понимание бизнеса, отраслевое мировоззрение, чтобы в процессе прохождения этапов карьерной лестницы специалист понимал в чём он видит свое дальнейшее развитие и имел мотивацию к самосовершенствованию».

На Конвенции РОАД представители кафедры управления транспортными комплексами воспользовались случаем пригласить профессиональное сообщество к участию в проектах ГУУ: отраслевых круглых столах, проектном обучении, олимпиадах и практиках.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI