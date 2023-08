Подготовительные курсы: День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

9 сентября в Политехническом университете пройдёт День открытых дверей. Мероприятие будет полезно тем, кто только собирается поступать в университет и готовится как к выпускным экзаменам в 9 и 11 классе, так и к сдаче вступительных испытаний.

Зарегистрированные участники познакомятся с Политехом и направлениями для поступления, посетят мастер-классы по решению задач повышенной сложности, примут участие в беспроигрышной лотерее. А главное, гости вуза узнают, как эффективно подготовиться к поступлению. Родителям будет интересна лекция психолога на тему «Как помочь ребенку подготовиться к поступлению?» и информация об изменениях в ЕГЭ в 2024 году. Оформившие договор во время мероприятия, получат скидку до 20 процентов на оплату курсов. Предварительно узнать предложения по подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ можно в группе ВКонтакте.

Для тех, кто выбрал программы длительностью на восемь месяцев, занятия начнутся с 11 сентября. Подготовка к экзаменам в Политехе даст школьникам возможность не только достигнуть высоких результатов, но и окунуться в академическую среду, получить положительный опыт адаптации в вузе.

В этом году впервые запускаются курсы по подготовке к ОГЭ для учеников 9 классов.

Выпускница подготовительных курсов Елизавета Кропотова поступила на 1 курс Инженерно-строительного института СПбПУ. По её мнению, важным моментом во время обучения является то, что информацию давали очень структурировано.

Преподаватели начинали объяснения с самых основ, и постепенно мы переходили к тому, что действительно понадобится на вступительных испытаниях. За счёт такого подхода, независимо от построения вопроса на экзамене, ты понимаешь, как на него ответить , — поделилась Елизавета.

День открытых дверей пройдёт в Главном учебном корпусе Политеха 9 сентября в 16:00.

Для участия в мероприятии необходима регистрация .

