Дайджест #ГУУговорит о БРИКС и X

Главной новостью недели, несомненно, стал саммит стран БРИКС и потенциальных партнёров этого межгосударственного объединения. Однако экспертов Государственного университета управления интересует не только глобальная политика, поэтому в дайджесте #ГУУговорит сегодня можно прочитать также о нехватке кадров на селе, повышении МРОТ, росте продаж легковых автомобилей и способах снять стресс. Последняя статья наверняка будет полезна лидерам стран Большой семёрки, после того как БРИКС принял решение более чем вдвое расширить свои ряды, но к их сожалению они нашего дайджеста скорее всего не читают, а то бы они много интересного узнали ещё и про Х.

— Ректор ГУУ Владимир Строев назвал основные задачи, стоящие сегодня перед БРИКС. Это ликвидация барьеров во взаимной торговле и унификация расчетных инструментов. «Первая задача может быть решена путём кропотливой, но необходимой процедуры гармонизации законодательства (таможенного, налогового и так далее). Для решения второй требуется разработка цифрового расчетного инструмента, единой платежной системы и единой системы передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT), — сказал ректор.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев прокомментировал запрет находиться на линии фронта иностранным и украинским журналистам. Это связано с нарастающей критикой Украины со стороны западных СМИ. «Поэтому вряд ли стоит ожидать, что критика каким-то образом дойдёт до украинского обывателя. Информационный фон не изменится, поскольку нынешний киевский режим ликвидировал все альтернативные точки зрения», – уверен Сергей Чуев.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков оценил «Черноморскую инициативу 2.0». Эксперт считает, что России интересно возвращение в зерновую сделку, поскольку это предоставляет возможность вывести из-под санкций некоторые российские компании, и даже отрасли.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов прогнозирует, что рост спроса на газ в Китае может составить порядка 6-7% в текущем году. Этому способствует тот факт, что Китай добился привязки цен на российский газ к ценам на нефть и застраховал себя от многократного роста цен, который наблюдался в Европе прошлом году.

— Евгений Смирнов продолжает тему голубого топлива и комментирует новость об увеличении цен на газ в связи с запланированной на 2 сентября забастовкой на австралийских нефтегазовых промыслах. «Нынешний рост цен, скорее, является лишь некоторым сигналом напряженности на рынке. Есть риск, что Австралия, поставляющая газ в Азию (прежде всего, в Японию и Китай), ограничит это предложение, и конкуренция со стороны стран Азии за поставки, осуществляемые другими странами в Европу, возрастет», – объяснил Евгений Смирнов.

— И снова о ценах на нефть рассуждает Евгений Смирнов. По его мнению, Россия уже научилась успешно избегать установленных ограничений. Экспортная цена отечественной нефти уже превысила установленный западными странами потолок цен. Непонятно, каким образом США и ЕС собираются обеспечить выполнение данного ограничения. «Таким образом, мы имеем дело с перестройкой всего механизма международной торговли нефтью», – заключил Евгений Смирнов.

— Также Евгений Смирнов рассуждает о сокращении морского экспорта российской нефти. «Ограничение экспорта было зафиксировано не только со стороны России, но и странами ОПЕК+, что привело к рекордным мировым ценам на нефть с начала текущего года, которые подстёгиваются сохраняющимся высоким глобальным спросом на нефть», – говорит экономист.

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина обращает внимание на острую нехватку кадров на селе. «В июле 2023 года 70% руководителей предприятий лёгкой промышленности заявили о нехватке кадров, в пищевой промышленности данная нехватка составила 22%», – делится экономист цифрами. Для исправления ситуации Галина Сорокина предлагает ввести меры государственной поддержки привлечения в села не только высококвалифицированных кадров, таких как «Земский учитель» и «Земский доктор», но и рабочих кадров.

— Продолжая тему кадров Галина Сорокина в очередной раз указывает на минусы сокращения рабочей недели. «Сокращение рабочей недели на 4 часа может привести к росту потребностей в кадрах, и если в сфере, не связанной с промышленностью и обслуживанием населения, такое сокращение может не оказать влияния на рост потребности в кадрах, то промышленности потребуется изменение уже сложившегося сменного графика, что повлечет за собой не только рост потребности в кадрах, но и значительные трудовые и финансовые издержки в связи с изменениями регламентов бизнес-процессов, наймом дополнительных бригад и т.д.»

— Также Галина Сорокина объясняет стремление Турции продолжать черноморскую зерновую инициативу. Для Эрдогана она выгодна с экономической, политической и репутационной точек зрения. А до тех пор, пока Северный морской путь не раскроет весь свой потенциал, Россия не может полностью игнорировать предложения Турции.

— Галина Сорокина в росте цен на дизельное топливо видит угрозу продовольственной безопасности России. Это связано с тем, что на данном виде топлива ездит крупнотоннажная и гусеничная техника, особенно необходимая во время уборочной кампании, а также с другими факторами.

— Также Галина Сорокина рассказала каким образом ещё не случившаяся в Австралии забастовка профсоюза производителей СПГ уже серьёзно повлияла на европейские цены на газ. «И если Индия и Китай уже переключились на российский газ, то принципиальной Европе придётся покупать СПГ у американцев. А он как раз «удивительно кстати» подорожал. Поневоле задумаешься — а не подстроили ли австралийцы, являющиеся одним из основных союзников США в Азии, всю эту суматоху с забастовкой, чтобы дать американцам немного подзаработать?», – задаётся вопросом Галина Сорокина.

— Не проходит Галина Сорокина и мимо темы увеличения количества стран-участниц БРИКС. «Их позиция ещё больше усилится (к примеру, на БРИКС после расширения приходится 45% запасов нефти). Вхождение в объединение таких стран, как Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, позволит продвигать вопрос о формировании альтернативной финансовой системы», — считает экономист.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами Артём Меренков объяснил причины резкого роста продаж легковых автомобилей в России. Это связано с тем, что покупатели стремятся опередить подорожание автомобилей. «Те, кто планировал сменить машину, не стали откладывать это до осени. Продолжающееся повышение цен — главная проблема и ограничение для дальнейшего развития авторынка», – подчеркнул эксперт.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов прогнозирует дальнейшее увеличение ключевой ставки. Недавнее увеличение ставки не оказало существенного влияния на курс рубля. Его обрушение продолжает негативно сказываться на уровне цен, что ставит под угрозу выполнение запланированного показателя по годовой инфляции.

— Также Константин Андрианов комментирует повышение МРОТ на 18,5% и считает его недостаточным. «Новый уровень МРОТ в 19 тыс. 242 руб. будет также намного меньше стоимости месячного набора необходимых товаров биологического минимума. По сути, в их соотношении в этом случае ничего не изменится», – констатирует Константин Андрианов.

— Весьма аргументированно Константин Андрианов подвергает сомнению заявление Центробанка о том, что у россиян замедлился рост инфляционных ожиданий. Опрос проведён частной компанией, да и самый отпускной месяц года с его низкой потребительской активностью нельзя принимать за показательный.

— Константин Андрианов рассказал о новых участниках БРИКС и оценил основные совокупные макропоказатели расширенного этого объединения. «По основным макропоказателям блок БРИКС уже превосходит G7 и этот отрыв продолжается. По существующим экспертным оценкам, к 2040 г. БРИКС будет представлять уже половину мирового производства (что будет в два раза больше, чем у G7)».

— Доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов объяснил причины сокращения валютных операций в банках. «Нужно понимать, что банк (особенно коммерческий) это не вовсе социально-ориентированная структура. У него нет цели просто «сделать хорошо» рядовому обывателю. Операции с валютами «недружественых» стран сегодня несут в себе повышенные риски. И вот банки начинают их потихоньку сворачивать», – объясняет эксперт.

— Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох принял участие в программе «Стоит задуматься», где обсудил вопрос оттока мигрантов после падения рубля.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Лариса Шураева дала советы по избавлению от стресса. Можно прописывать свои страхи на бумажных или электронных носителях. Важно не подавлять свои эмоции, не держать их в себе, важно писать все без цензуры, не отбрасывая «правильные» или «неправильные» мысли и чувства.

— Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью ГУУ Василий Старостин в связи с громкой заменой логотипа Twitter с птички на Х рассказал об интересных ребрендингах последних лет. «Многие под ребрендингом ошибочно понимают лишь обновление или смену логотипа, цветов и шрифтов. В действительности помимо смены визуального стиля ребрендинг предполагает более серьезные изменения в бренд-платформе: это может быть стратегия позиционирования, ключевые ценности, новые решения в области продукта и ассортимента и много другое», – информирует Василий Старостин.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова дала советы как трудоустроится без опыта работы. Главное не задирать нос, быть готовым к не самым высоким должностям и не перенасыщать резюме, хотя приложить курсовые или проектные работы будет не лишним.

Вот и всё, ребята, впереди у нас последние выходные лета. Проведите их так же хорошо, как и любые другие, не привязывайте своё счастье к календарю.

