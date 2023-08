Александр Квашнин: «Мы стремимся привлечь в физическое пространство кампуса индустриальных партнеров»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках III Национального форума трансфера технологий на международном форуме «Технопром 2023» прошел круглый стол «Роль Центров трансфера технологий в развитии кампуса университета», участники которого обсуждали широкий круг проблем с позиций ЦТТ: они рассмотрели текущие практики участия в разработке концепции кампусов мирового уровня, попытались выявить взаимосвязь инновационной экосистемы региона и успешность программ кампусов мирового уровня, а также проследить влияние программ их создания и развития на изменения в структуре и практиках Центров. Особое внимание в обсуждении уделялось участию ЦТТ в формировании систем управление развитием кампусов мирового уровня.

Как отметил модератор дискуссии, директор Департамента по науке и образованию, представляющий некоммерческую организацию «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» Александр Фертман, в данный момент связь между ЦТТ и развитием кампусов не совсем очевидна, и нынешнее мероприятие – это первая попытка обсудить данную проблему.

— Достаточно большое количество Центров трансфера технологий поддержано Министерством науки и высшего образования РФ. Сегодня таких центров уже 38, и многие из них связаны с университетами, которые будут создавать кампусы мирового уровня. Мы решили, что постановка задачи, которую дает правительство по развитию кампусов, напрямую связана с функционалом ЦТТ, — отметил Александр Фертман.

Директор Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета Александр Квашнин рассказал о создании кампуса мирового уровня в Академгородке: о специфике взаимодействия с организациями Новосибирского научного центра, привлечении индустриальных партнеров и планировании пространства под создание новых (в том числе студенческих) подразделений.

— В сферу кампуса НГУ включен Академпарк и 37 институтов СО РАН, а также Центры коллективного пользования и научные коллективы, и сама территория студгородка. Вся эта большая инфраструктура требует и соответствующего наполнения. Поэтому одной из наших задач, как ЦТТ, является участие в процессе развития не только каких-либо отдельных инициатив и проектов, но и в формировании физических пространств: например, в составлении и разработке технических заданий на строительство различных объектов, в которые будут входить бизнес-инкубаторы и коворкинги для студентов, а также молодежные лаборатории.

Одна из наших задач – взаимодействие с несколькими крупными сегментами игроков, в том числе с индустриальными партнерами, которые смотрят на кампус не только как на источник каких-либо знаний и кадров, но и как на место, где они могли бы расположить свои подразделения и лаборатории. Такой опыт у нас уже есть – это научно-образовательный центр «Газпромнефть – НГУ», – и он показывает, что работа такого подразделения внутри университета очень эффективна и в образовательной, и в научной, и в инновационной деятельности. Сейчас мы стремимся привлечь в физическое пространство кампуса индустриальных партнеров, развивать с ними подобные совместные проекты, которые охватывали все эти три сферы деятельности университета, — сказал Александр Квашнин.

Он отметил, что около 80 % профессорско-преподавательского состава является одновременно еще и сотрудниками институтов СО РАН, в которых и расположены многие лаборатории со всем необходимым оборудованием и техническим оснащением. Это обстоятельство приводит к коллизиям, связанным с распределением прав на интеллектуальную собственность. Чтобы избежать этого, Александр Квашнин предложил компромиссный вариант, связанный с внедрением институтов в физическое пространство кампуса. Положительный опыт в этом направлении уже есть в виде совместных с институтами СО РАН лабораторий и подразделений, таких как, например, Институт генетических технологий НГУ – ИЦиГ СО РАН и Институт химических технологий НГУ – ИК СО РАН.

— Мы надеемся, что крупные институты Академгородка войдут в кампус для создания подобных совместных лабораторий и научных центров, — сказал Александр Квашнин.

Помимо этих задач, ЦТТК НГУ также занимается поддержкой студенческих инициатив в сфере технологического предпринимательства. Например, в 2022 году при поддержке Центра в университете появился студенческих технопарк «Академия», в котором студенты работают над созданием, развитием и продвижением инновационных технологий и продуктов. Также специалисты центра оказали поддержку стартаперам, которые подали заявки на федеральный конкурс «Студенческий стартап» в III волне. По итогам отбора четыре поддержанных ЦТТК проекта стали победителями.

Работа над развитием экосистемы студенческого технопредпринимательства в НГУ продолжится: к такому решению пришла региональная группа Новосибирской области, принимавшая участие в стратегической сессии «Экосистема технологического предпринимательства в сети современных кампусов», которая накануне прошла в НГУ. Более детальные планы университета об этом будут представлены позднее.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI