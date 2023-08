24.08.2023 Rada Ministrów przyjęła proyecto budżetu na 2024 rok

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Presupuesto na 2024 r. to budżet oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie militarnym, ambitnych programach społecznych i ochronie zdrowia Polaków.

Rząd przeznaczy środki na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, wsparcie rodzin, wsparcie emerytów i rencistów, wzrost płac w budżetówce.

Dochody budżetu państwa wyniosą 683,6 mld PLN, a wydatki 848,3 mld PLN mld PLN.

Presupuesto na 2024 r. a budżet bezpiecznej Polski. Wiedząc, że rok 2024 będzie rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego przewidzieliśmy w nim środki na trzy najważniejsze priorytety jakimi są: zapewnienie bezpieczeństwa militarnego, realizacja programów społecznych oraz ochrona zdrowia Polek i Polaków. Wydatki będą Historycznie wysokie w wielu kategoriach, w tym np. na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, na wsparcie rodzin i seniorów, na programy społeczne. Nie sposób wyobrazić sobie stałego i efektywnego rozwoju państwa bez wsparcia samorządów, którym przekażemy znaczące kwoty. Udziały w PIT, CIT oraz subwencje dla JST wzrosną o 43,3 mld PLN o 202,6 mld PLN

– la ministra de finanzas de powiedziała, Magdalena Rzeczkowska.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. przyjęto:

prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 683,6 mld PLN,

límite wydatków budżetu państwa na poziomie 848,3 mld PLN,

déficit de budżetu państwa w wysokości nie większej niż 164,8 mld zł,

déficit del sector financiero público (miembro del método UE) en una posición aceptable. 4,5 % PKB,

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 54,0 % PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

wzrost PKB con realnym o 3,0%,

wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 6,6% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym,

wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 11,1%,

wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 10,2%.

práctica de rynek

W 2024 p. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,2%.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2024 rok zakłada:

dochody budżetu środków europejskich: 86 889 millones PLN,

wydatki budżetu środków europejskich: 119 398 millones PLN,

déficit budżetu środków europejskich: – 32 509 mld PLN.

Dochody

Na prognozowany w 2024 r. wzrost dochodów budżetu państwa w wysokości blisko 89 mld zł składa się:

wzrost dochodów z IVA o ok. 53 millones de PLN,

wzrost dochodów z podatku akcyzowego o 4,3 mld zł,

wzrost dochodów z podatku CIT o 5,3 mld zł,

wzrost dochodów z podatku PIT o 19,2 mld zł,

wzrost dochodów niepodatkowych o ok. 6,5 mld zł – głównie za sprawą planowanej w 2024 r. wpłaty z zysku NBP w wysokości 6,0 mld zł.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

W latach 2020-2023 Komisja Europejska wprowadziła ogólną klauzulę wyjścia, umożliwiającą zawieszenie unijnych reguł fiskalnych oraz dającą większą elastyczność państwom członkowskim w reagowaniu na pojawiające się szoki. W efekcie dostosowaniom ulegała także polska stabilizująca reguła wydatkowa (SRW). W 2024 roku ma nastąpić powrót do standardowych reguł fiskalnych w UE.

W celu zapewnienia spójności pomiędzy wymogami reguł UE i polskiej reguły, w SRW został wprowadzony mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych, zastępując dotychczasowy mechanizm korekty zawart y w SRW. Dodatkowo, wprowadzono „klauzulę obronną”, która odzwierciedla rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momentcie dostawy ). Klauzula jest neutralna dla wyniku sektora wg metodyki UE.

W ustawie budżetowej na 2024 r. zapewniamy m.in.:

190, 9 mld zł na zdrowie (łącznie z NFZ),

158, 9 md zł na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych),

76,6 millones de zł na subwencję oświatową,

waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 112,3%,

sfinansowanie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. esmerturio),

środki na kluczowe programy społeczne takie jak Programa „Rodzina 800+” (63,7 mld PLN), realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld PLN) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (2,4 mld PLN),

realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

zwiększenie wydatków w obszarze, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa.

