Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Bezpieczny budżet w trudnych czasach

Pomimo ogólnoświatowych kryzysów dochody budżetu państwa będą dwukrotnie większe niż w 2015. W 2024 r. wyniosą ponad 683,5 millones PLN, 2015 r. było a 289,1 millones PLN.

El primer ministro Mateusz Morawiecki dijo lo siguiente:

Bezpieczeństwo fizyczne, czyli bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo poprzez finansowanie naszej armii.

Bezpieczeństwo finansowe w postaci programów społecznych, programów osłonowych i różnego rodzaju tarcz, które są kontynuowane. Nie zostawiamy obywateli samych w obliczu kryzysu.

Ochrona zdrowia Polaków, czyli zarówno nowe etaty w ochronie zdrowia, jak i podwyżki wynagrodzeń, nowoczesny sprzęt i remonty szpitali.

Odpowiedzialny budżet to także kolejne szanse na dalsze zwiększanie potencjału polskiej gospodarki – i to mimo kryzysu energetycznego wywołanego przez atak Rosji na Ukrainę. W przyszłym roku wzrost PKB ma osiągnąć poziom 3 proc.

Środki finansowe na najważniejsze dla Polaków obszary

Zapewniamy min.:

utrzymanie kluczowych programów społecznych (np. „Rodzina 800+” albo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy), a więc stałego wsparcia dla rodzin. W budżecie uwzględniliśmy także wsparcie dla emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury. Łącznie 137,7 mld zł trafi do polskich rodzin w ramach wsparcia;

zabezpieczenie naszych granic i służb, które dbają o bezpieczeństwo Polski. Na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, łącznie z Funduszem Obrony Narodowej, przeznaczymy ponad 158 mld zł. A środki m.in. na Policję, Państwową Straż Pożarną czy Straż Graniczną;

regularne zwiększenie finansowania ochrony zdrowia. W 2024 p. ochrona zdrowia otrzyma ponad 190,9 mld PLN, czyli ok 6,2 proc. PKB. Dla porównania w 2015 r. było a 77,2 millones PLN (czyli ok 4,7 proc PKB);

dalsze programy inwestycyjne i realizację inwestycji m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, czyli m.in. dla strażaków, policjantów, nauczycieli czy pracowników uczelni dodatkowo przeznaczamy środki w wysokości 6,6 proc. oraz dodatkowe środki do funduszu wynagrodzeń m.in. na wyrównanie skutków wzrostu płacy minimalnej – 5,7 proc.

– Chcemy, aby płaca w służbie państwowej – płaca w służbie publicznej szeroko rozumiana, płaca nauczycieli, strażaków była jak najbardziej godnie wynagradzana – wyjaśnił szef polskiego rządu.

Skuteczne uszczelnianie systemu podatkowego

– Bezpieczny budżet dla Polski, bezpieczny budżet dla Polaków. To wszystko nie byłoby możliwe bez programu naprawy finansów publicznych państwa – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Dodał także: – Nasza polityka jest zupełnie inna i opiera się na zdrowych finansach publicznych – na wygranej wojnie, którą toczymy cały czas z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi.

Sprawny rząd to lepsza sytuacja finansów publicznych. A min. walka z mafiami VAT-owskimi sprawia, że ​​obecnie w budżecie jest więcej pieniędzy chociażby na programy społeczne. W 2015 p. luka IVA wynosiła 24,1 proc. Dla porównania w 2022 r. było a 4,9 proc.

Jednocześnie ostatnie lata to systematyczne obniżki podatków, które wprowadzał rząd:

obniżka PIT z 17 proc. na 12 proc.,

wyższa kwota wolna od podatku do 30 tys. zł,

podniesiony drugi próg podatkowy do 120 tys. zł.

Dzięki temu więcej pieniędzy zostanie do dispozycji Polaków, którzy sami zdecydują co chcą zrobić z zaoszczędzonymi środkami.

Główne założenia ustawy budżetowej na 2024 r.

Zgodnie z prognozami na 2024 r.:

dochody budżetowe wyniosą 683, 6 millones PLN;

wydatki budżetowe wyniosą 848, 3 millones de PLN;

déficit wyniesie 164, 8 millones PLN.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

