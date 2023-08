Финансовые новости: Об изменении стандартного лота на фондовом рынке Московской биржи с 1 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 1 сентября 2023 года Московская Биржа устанавливает новый размер стандартного лота в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО по следующим ценным бумагам:

Код ц/б Эмитент Тип, вид ISIN Размер стандартного лота до 01.09.2023 Размер стандартного лота с 01.09.2023 AMEZ ПАО “Ашинский метзавод” AО RU000A0B88G6 100 10 GAZA ПАО “ГАЗ” AО RU0009034268 10 1 IRKT ПАО “Корпорация “Иркут” AО RU0006752979 100 10 KAZT ПАО “КуйбышевАзот” AО RU000A0B9BV2 10 1 KAZTP ПАО “КуйбышевАзот” АП RU000A0B9BW0 10 1 KROT ПАО “Красный Октябрь” AО RU0008913850 10 1 KROTP ПАО “Красный Октябрь” АП RU0008913868 10 1 KTSBP ПАО “Костромская сбытовая компания” АП RU000A0D8PA6 10 000 1 000 MRSB ПАО “Мордовская энергосбытовая компания” AО RU000A0D9AJ7 10 000 1 000 SFIN ПАО “ЭсЭфАй” AО RU000A0JVW89 10 1 TASBP ПАО “Тамбовская энергосбытовая компания” АП RU000A0D8NH6 10 000 1 000 TGKB ПАО “ТГК-2” AО RU000A0JNGS7 1 000 000 100 000 VGSB ПАО “Волгоградэнергосбыт” AО RU000A0D8L73 1 000 100 ZVEZ ПАО “ЗВЕЗДА” AО RU0009091300 1 000 100

Указанные размеры стандартного лота устанавливаются в следующих режимах торгов:

· Режим основных торгов Т+;

· Режим торгов “РЕПО с ЦК – Безадресные заявки”;

· Режим торгов “РЕПО с ЦК – Адресные заявки”.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI