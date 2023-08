Финансовые новости: Конференция «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» пройдет 1 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

К участию приглашены представители органов власти, финансовых организаций, экспертного сообщества. Вместе с руководством Банка России они подведут итоги развития финансового рынка за 10 лет в условиях трансформации подходов к его регулированию, а также обсудят новые вызовы и задачи, которые стоят перед мегарегулятором и участниками финансового рынка.

Программа предусматривает пленарную сессию с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и две панельные дискуссии. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте конференции.

