Финансовые новости: Более 9 млн розничных инвесторов выбрали ПИФ

В II квартале пайщиками паевых инвестиционных фондов (ПИФ) стали 420 тыс. человек. В результате число пайщиков — физических лиц превысило 9 млн.

Чистый приток средств увеличился на треть по сравнению с I кварталом и составил 242,2 млрд рублей. Большую часть по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ — свыше 194 млрд рублей. Спрос на розничные фонды также вырос. Популярность ПИФ у розничных инвесторов во многом связана с высокими доходностями фондов за последние три квартала, а также с расширением предложения. Повышенным спросом пользуются открытые ПИФ с регулярной выплатой дохода, которые появились на рынке год назад. Средневзвешенная доходность открытых ПИФ в II квартале составила 10,6% годовых, у закрытых ПИФ она выросла до 23,9% годовых. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов» за II квартал 2023 года. Фото на превью: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

