Студенты Университета помогают фронту | Санкт-Петербургский государственный университет

В благодарность военнослужащие записали видеообращение к универсантам. «Дорогие студенты Санкт‑Петербургского государственного университета, получили от вас посылки, спасибо за оказанную помощь. Спасибо, что вы нас поддерживаете. За все, что вы делаете, огромное спасибо», ― говорится в видео.

В полевых условиях, когда не всегда есть возможность разжечь костер, окопная свеча используется как горелка, чтобы разогреть еду или вскипятить воду. В отличие от обычной свечи она может гореть до восьми часов и дает больше тепла, поэтому подходит и для обогрева блиндажей. Сделать такую свечу несложно: в металлические банки помещается гофрированный картон, служащий фитилем, который заливается воском и парафином. Сейчас их изготавливают и отправляют в зону специальной военной операции неравнодушные граждане из разных регионов страны.