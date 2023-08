Студенты Университета помогают фронту | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Новости

В рамках помощи военным, находящимся в зоне специальной военной операции, обучающиеся Военного учебного центра СПбГУ изготовили и передали партию окопных свечей.

В благодарность военнослужащие записали видеообращение к универсантам. «Дорогие студенты Санкт‑Петербургского государственного университета, получили от вас посылки, спасибо за оказанную помощь. Спасибо, что вы нас поддерживаете. За все, что вы делаете, огромное спасибо», ― говорится в видео. В полевых условиях, когда не всегда есть возможность разжечь костер, окопная свеча используется как горелка, чтобы разогреть еду или вскипятить воду. В отличие от обычной свечи она может гореть до восьми часов и дает больше тепла, поэтому подходит и для обогрева блиндажей. Сделать такую свечу несложно: в металлические банки помещается гофрированный картон, служащий фитилем, который заливается воском и парафином. Сейчас их изготавливают и отправляют в зону специальной военной операции неравнодушные граждане из разных регионов страны.

